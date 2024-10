Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK 97-92 (27-25, 17-24, 25-17, 28-26)

Székesfehérvár, 1400 néző. Jv.: Földházi, Montgomery-Tóth C., dr. Németh.

Alba Fehérvár: Nichols 20/6, Vojvoda 13/9, Smith 6, Filipovity 17/9, Horne 22/12. Csere: Krivacevic 3, Kass 3/3, Thomas 13/12. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 23/6, Takács Martin 10/9, Keller I. 8/3, Bigelow 19/9, Tóth Á. 8/3. Csere: Brown 9/6, Takács Milán 7, Le Day 8- Vezetőedző: Matthias Zollner.

Isaiah Bigelow gyors triplája nyitotta a találkozót, amire gyorsan rátett még egyet Billy Garrett (0-6), de várható volt, hogy lesz az Albának válasza rá. Mindkét csapata gyors, erőteljes kosárlabdát részesítette előnyben, ez látszott is, hogy erre törekednek. Filipovity és Horne is betalált távolról, de maradt a zalai előny (10-12) öt perc játék után is. Tulajdonképpen az első negyedben egy hárompontos dobóverseny alakult ki, hiszen a csapatok pontjaik nagy részét a vonalon túlról érték el és maradt a szoros állás (21-22). A negyed végére a házigazda került előnybe, de az addig látottak alapján a folytatás is hasonló szoros küzdelmet ígért. Ami tetszett a zalai drukkereknek, hiszen megint nagyon sokan kísérték el kedvenceiket Székesfehérvárra. A pályán "adok-kapok" zajlott, hiszen hol itt volt az előny, hol ott (33-31). Minderre ráerősítendő, Takács Martin egy "jól irányzott" hármassal megint a ZTE KK-t juttatta előnyhöz (36-37), szóval izgalmas és jó mérkőzés zajlott a pályán. Sőt, Takács Martin egy újabb triplával már hatpontos előnyt hozott össze az egerszegieknek (36-42), hogy aztán Bigelow passza után ikertestvére, Milán is feltegyen egy duplát (38-47). Újra időt kért a fehérvári oldal, hiszen a félidő végéhez közeledve ők is tudták: nem mindegy, milyen eredménnyel mennek pihenőre. Ebben a negyedben nem sok pontot engedett a hazaiaknak a ZTE KK, de a vége kissé rohanóssá vált, amiből valamivel jobban jött ki az Alba, de maradt a zalai előny (44-49).

Tartotta maga által diktált iramot a Zalakerámia ZTE KK a második játékrész elején (47-54), de nyilvánvaló volt, hogy az Alba ezt igyekezett megtörni. Kemény csata zajlott a pályán, a ZTE KK keményen védekezett, egy alkalommal Vojvodát is zavarba hozták, labdát lopva tőle, de a válogatott játékos később triplával vágott vissza (61-65). Izgalmas csata volt ez, szó se róla, ekkor még megjósolhatatlan végkifejlettel (64-66). Aztán Thomas két hármasával átvette a vezetést az Alba (67-66), és itt jött el a pillanat, amikor Matthias Zollner, az egerszegiek vezetőedzőjének időt kellett kérnie. Minimális hazai előnnyel kezdődött az utolsó tíz perc, a ZTE KK-nak pedig semmit sem kellett feladnia. Abszolút nyílt volt ez a találkozó (75-76), egy-egy hiba mindkét oldalon becsúszott, de ez már a fáradtságnak is betudható volt. Itt jött zalai szempontból egy "töréspont", amikor öt perccel a vége előtt 83-78-ra lépett el az Alba. Innen is visszajött az egerszegi csapat (83-83), amely jó meccset játszott, ám éppen ekkor jött nyolc hazai pont zsinórban (91-83). Innen visszakapaszkodni már valóban nagyon nehéznek tűnt és döntőnek is bizonyult. És ez volt az az újabb "töréspont", amiből már nem tudott visszajönni a ZTE KK. Pedig végig bravúrközelben járt a végül 2 óra 6 perces csatában, ami mutatja, hogy ez a találkozó valóban igazi rangadó volt mindkét csapat számára.