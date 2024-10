FC Főnix - FC Nagykanizsa 0-3 (0-1)

Székesfehérvár, 140 néző. Jv.: Papp Á.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker, Vékony, Kovalovszki, Szanyi - Terbe, Godzsajev - Vukk (Kovács T., 65.), Szabó B. (Gránicz, 84.), László D. (Szökrönyös, 65.) - Csörgő (János N., 65.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Szabó B. (10.), Gránicz (89.), János N. (92.).

A székesfehérvári FC Főnix az előző fordulóban bombameglepetést szolgáltatott, hiszen idegenben, Kaposváron 5-0-ra ütötte ki az élcsoporthoz tartozó somogyiakat. Ez az eredmény az FC Nagykanizsának is jól jött, amely döntetlennel zárta a maga rangadóját a PMFC-vel, de maradt az élen. A 12. fordulóban pedig megadatott az esélye arra, hogy növelje előnyét a tabella élén, persze ehhez az alapot az adhatta, ha nyer az FC Főnix vendégeként.

Mire a kanizsaiak pályára léptek, véget ért egy számukra is fontos találkozó, a Ferencváros II.-Kaposvár meccs, amely döntetlennel zárult (2-2) - ez sem jött rosszul a dél-zalaiaknak. Az meg pláne, hogy már a 30. másodpercben Csörgő kapufát lőtt, majd a 10. percben Szabó Balázs 15 méterről lőtt a hazai kapuba. A vezetés tehát megvolt, a fölény is, hiszen a Főnix nem nagyon jutott el a kanizsai tizenhatosig. Ezzel ellentétben a zalaiak több helyzetig is eljutottak, de az első félidőben nem sikerült újra betalálniuk. A második félidőben is maradt a nagy kanizsai mezőnyfölény, de kétségtelen, hogy egy újabb találat lett volna megnyugtatóbb a zalaiak számára. A csak néha kinyíló ellenféllel szemben nem találták a megoldást a kapu előtt, aztán a hajrában a házigazda is veszélyeztetett már, ezt jelezték szögletei. A meccset végül az utolsó percekben nyerte meg végérvényesen a kanizsai együttes, a sérülés után csereként visszatért Gránicz Patrik és a szintén csereként pályára lépő János Norbert találataival.

Az FC Nagykanizsa tehát esélyesként megnyerte a találkozót, nőtt az előnye az élen, s hogy mindez így is marad-e, az a 16 órakor kezdődő PMFC-Iváncsa találkozó eredményétől is függ, de az biztos, hogy a kanizsaiak maradnak továbbra is az élen.