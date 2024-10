Az U 13-as kötöttfogású birkózók diákolimpiai döntőjében a Zalaegerszegi Birkózó SE tagjai közül öten indulhattak. Ezúttal iskoláik színeiben és a 46 kg-ban versenyző Szanati Máté mind a négy mérkőzését megnyerve a dobogó tetejére állhatott fel. Ezzel Szanati Máté ebben az évben kötött- és szabadfogásban is magyar bajnok lett, az U 15-ös korosztályban pedig ezüstérmes lett kötötfogásban. A tatabányai viadalon még két érem jutott az egerszegieknek. Ugranyecz Flórián 50 kg-ban a dobogó második fokára állhatott fel. A döntőig végig magabiztosan menetelt, ott azonban az ellenfele most jobbnak bizonyult nála. Ugranyecz Flórián így a magyar bajnoki címe után a diákolimpián az ezüstérmet vehette át. Peti Jónás a 85 kg-ban megismételte magyar bajnoki eredményét, és a diákolimpián is a bronzérem került a nyakába.

Eredmények:

-46 kg 1. Szanati Máté (Z. Dózsa). -50 kg 2.Ugranyecz Flórián (Z. Eötvös). -85 kg 3.Peti Jónás (Z. Liszt).

A fiúk nem pihenhetnek sokat, mert a héten Nagykanizsa rendezi az U 10, U 11, U 13-as nyugat-magyarországi szabadfogású területi diákolimpiát, és mindhárman indulnak ott is.

Edzők: Gerencsér Zoltán , Berzicza Ferenc (ZBSE).