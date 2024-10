ZTE NKK - PINKK Pécs 86-50 (29-8, 22-10, 12-14, 25-18)



Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Csák, Antoni.

ZTE NKK: Török 9, Óházy 15/3, Péterfi 6, Horváth Fru. 15, Jurkó 9. Csere: Horváth Fan. 5, Szakonyi-Nagy 13/6, Kiss 3, Kocsárdi R. 4, Kovács C. 7, Bartáky. Edző: Rózsás Gábor.

Nagyon motiváltan és koncentráltan kezdett a ZTE NKK. Jó védekezések után futószalagon szerezték a kosarakat az egerszegiek. Az 5. percben már 19-5-re vezettek, a második negyedben már mind a 11 benevezett játékos pályára került és a padról jövők is szépen fenntartották a magas intenzitást (51-18). A nagy különbségű ZTE-vezetés ellenére nem adta fel természetesen a pécsi csapat, amely keményen küzdött és a pontszegény harmadik negyedet meg is nyerte. A végén azonban ismét a ZTE NKK csapata dominált, amelynél arra is figyelni tudtak, hogy nagyjából egyformán legyenek elosztva a terhet a pályán: 86-50 arányban győzött a közönsége által támogatott, fiatalokból álló ZTE NKK.

Rózsás Gábor: "Nagyon jó érzés volt, hogy ismét megtelt a lelátó, ez érezhetően plusz motivációt adott a csapatnak. Az elejétől a végéig koncentráltan játszottak a lányok támadásban és védekezésben is. A huszonkét szerzett labdát és huszonnégy gólpasszt szeretném kiemelni, illetve gratulálok a játékosaimnak a kiváló csapatmunkához és győzelemhez!"

És nincs megállás, ugyanis kedden (október 15-én) 16.00-kor a Kanizsa Arénában a Hepp-kupa első fordulójában az ugyancsak a női Amatőr NB I. Zöld-csoportjában szereplő Kanizsai Vadmacskák gárdája fogadja az egerszegieket.