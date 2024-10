Kanizsai Vadmacskák SE– ZTE NKK 37-65

(17-9, 11-21, 3-14, 6-21)

Kanizsa Aréna, 50 néző. Jv.: Benedek Z., Szecsődi.

KVSE: Németh L. 6, Klinger 7/2, Kiss Szabó 9/3, Szilágyi L. 8, Kékesi 2. Csere: Simon A. 1, Radák 4, Beke, Csordás, Matola, Czimondor. Edző: Gábor Erzsébet.

ZTE: Török 10, Óházy 4, Kiss V., Szakonyi-Nagy 13/3, Jurkó 21. Csere: Péterfi 2, Horváth F. 15/3, Kocsárdi. Edző: Rózsás Gábor.

Ebben a sorozatban pontosan három évvel ezelőtt találkozott egymással legutóbb Nagykanizsán a két csapat, és a végén akkor is az egerszegiek örülhettek. Most is a kék-fehérek voltak az esélyesek, a fiatal hazai csapat azonban jól kezdett, az első negyedet nyerte, és a nagyszünetig is jól tartotta magát. Ám az idő előrehaladtával a Zete egyre inkább magához ragadta az irányítást és végül magabiztos győzelemmel vívta ki a továbbjutást.

Gábor Erzsébet: „Fiatal csapat vagyunk, a lányok mindent megpróbáltak. A zónavédekezés elleni játékunkat még tovább kell javítanunk.”

Rózsás Gábor: „Vasárnap este bajnokit játszottunk, majd hétfőn több játékosunk diákolimpiai vagy egyetemi bajnoki találkozón vett részt. Ennek következtében meglehetősen fáradtak voltunk, és összesen csak nyolc hadrafogható játékossal álltunk ki. A lelkes kanizsai fiatalok mindezt nagyon jól használták ki az első negyedben, de a második negyedtől sikerült a védekezésünket elfogadható szintre hozni. Onnantól tudtuk is tartani ezt, és tulajdonképpen ezzel nyertük meg a mérkőzést. A lényeg, hogy ott vagyunk a legjobb tizenhat között.”