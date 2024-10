A férfi kosárlabda NB I. A csoportjában eddig három fordulót rendeztek meg, ezeken a Zalakerámia ZTE KK két győzelmet és egy vereséget gyűjtött be eddig. A szombati ellenfél, a Honvéd együttese az eddigiek során még nem nyert mérkőzést, a Pakstól és a DEAC-tól is komolyabb különbséggel kapott ki, az eddigi legszorosabb meccsét a legutóbbi fordulóban vívta, amikor odahaza kapott ki az NKA Pécs csapatátót 84-79-re. A találkozó után a fővárosiak mestere, Zlatko Jovanovic nem is túl burkoltan úgy fogalmazott, hogy csapata néhány játékosának tükörbe kellene néznie, mert véleménye szerint nem adott ki magából mindent... Nos, egy ilyen nyilatkozat után két dolog történhet. Vagy megsértődnek a játékosok, mert esetleg ők nincsenek egy véleményen edzőjükkel, vagy dacból egészen más arcukat mutatják meg...

A ZTE KK csapatának és játékosainak is számolnia kell ezzel. A papírforma szerint a Zalakerámia ZTE KK-nak ezt a találkozóját - főleg hazai pályán - hoznia kell. A két, eddig lejátszott hazai mérkőzésen, a Szeged (103-70) és a szerdai Sopron elleni meccsen (108-85) is száz pont fölé jutott Matthias Zollner együttese. A szerdai találkozó volt talán az érdekesebb, hiszen egy vereség után kellett javítania a zalaiaknak. Erről beszélt Takács Milán a ZTE KK játékosa is, amikor az újabb találkozójukról beszélt.

- Mindenképpen szerettük volna az Oroszlány elleni vereségünket kijavítani hazai pályán, ami sikerült – említette a klub honlapján Takács Milán. – A hét elején is már nagy hangsúlyt fektettünk a védekezésünk hatékonyságára, és azt gondolom, hogy ez látszott is a Sopron elleni játékunkon. A következő ellenfelünk pedig a Honvéd csapata lesz, amely ugyan nyeretlen még a bajnokságban, de veszélyes gárda. A két amerikai játékosuk szabad kezet kap a pályán, őket kell nagyon kontroll alatt tartanunk a mérkőzésen. Ugyanazt a kemény és agresszív védekezést kell nyújtanunk, mint amit szerdán tettünk.

A ZTE KK mindenképpen szeretne egy újabb sikert elérni idehaza, hiszen azt követően lesz egy komolyabb menete a válogatott mérkőzések miatti szünetig, benne az Alba Fehérvár, a Paks, és Körmend meccsekkel...