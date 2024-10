Az már a szünetben egyértelmű volt, hogy a ZTE KK-nak lényegesen fel kell javulnia, ha nyerni szeretne, hogy megőrizze eddigi hazai veretlenségét. Jött is az a változás, amit a hazai drukkerek vártak, hiszen Keller Iván zsinórban szerzett öt pontja kimozdította csapatát a holtpontról. Amikor Takács Martin bedobta az egyenlítő kosarat is (49-49), meg kellett állapítani: ebben a negyedben a PVSK csupám két pontot ért el, pedig már négy perc is eltelt... Viszont nem ment minden ennyire simán, és a PVSK-nak is volt válasza erre. Egy időre megtörte az egerszegiek lendületét, akik viszont elkezdtek nagyon agresszíven védekezni és ezzel zavarba hozták az ellenfelet is (57-53). Sőt, mondhatni, hogy parádésan védekezett ebben a negyedben a ZTE KK, láthattunk látványos szereléseket is. Beszédes adat, hogy mindössze 8 pontot dobott ebben a tíz percben a PVSK. A Zalakerámia ZTE KK 66-55-ös vezetéssel kezdhette az utolsó negyedet, a kérdés csak az volt, hogy mennyire törte meg a pécsieket az előző etap. Volt egy pillanatra már 71-57 is az állás, de inkább a ZTE KK hibái és egy sportszerűtlen fault hozták vissza kissé az ellenfelet, amely még semmit sem adott fel (76-68). Meglehetősen "verekedős" lett a játék a mérkőzés zárásaként. Nem volt szép kosárlabda ez, ami inkább a PVSK-nak kedvezett. Tóth Ádám kipontozódott, ám csapata vezetett (83-68) és itt már eldőlt minden. a végét még fölényesebbé tette a ZTE KK, a kérdés már csak az maradt: száz pont fölé kerül-e a zalai csapat. Eddig mind a három hazai találkozóját 100 pont felett nyerte és most is.