Nyíregyházi Spartacus FC–ZTE FC 1-1 (0-1)

Nyíregyháza, 8000 néző. Jv.: Pintér (Szalai, Rózsa).

Nyíregyháza: Tóth B. - Baki, Alaxai, Keresztes - Gresó (Pinte, 74.), Keita (Eppel, 46.), Toma, Nagy B. (Leoni, 74.) - Kovácsréti (Kvekveskiri, 68.), Ramos (Oláh, 84.), Nagy D. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

ZTE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Safronov, Evangelou, Csóka D., Medgyes (Kiss B., 46.) - Mim (Várkonyi, 78.), Sankovic, Ipalibo - Csonka (Dénes Cs., 78.), Croizet (Németh D., 85.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Nagy D. (90.), illetve Mim (14.).

Sárgalap: Keresztes (90.+3.), illetve Evangelou (7.), Safronov (37.).

Oleksandr Safronov, a ZTE FC játékosa (fehérben) szereli Myke Ramost.

Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

A várakozásoknak megfelelően újból nagyon sok nyíregyházi szurkoló látogatott ki a Szpari vadonatúj stadionjába, ráadásul remek idő fogadta vasárnap a mérkőző feleket. A hazaiak két, a zalaiak három vesztes mérkőzés után bíztak abban, hogy megszakad a negatív szériájuk.

Mim berobbant a kapu elé

A 3. percben Gundel-Takács Bence hozta a frászt társaira, amikor egy előre ívelt labdát akart kikísérni, ám túl kényelmesen, ugyanis Nagy Dominik az alapvonal előtt elpöckölte a zalai kapus elől a labdát, akinek az volt a szerencséje, hogy senki nem érkezett a nyíregyháziak közül a kapu elé... Amúgy a Nyíregyháza kezdett kezdeményezőbben, ez gyorsan kirajzolódott. A ZTE FC egyértelműen "biztonsági" taktikát választott, nem akart kinyílni. Támadni viszont akart és a 14. percben egy remekül felépített akció végén Medgyes bal oldalról érkező centerezése után Mim robbant be a kapu elé és a rövid oldalról, három lépésről pörgetett a kapuba, 0-1. A bekapott gól érezhetően óvatosabbá tette a Nyíregyházát, hiszen rájöhetett: olyan ellenféllel került szembe, amely tud futballozni és gólt is lőni. A labda többet volt ugyan a hazaiaknál, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Spartacus FC, a zalaiaknál pedig a Nyíregyházára hazatérő Szendrei védő létére szinte irányítói szerepkört is betöltött. A 38. percben akár meg is duplázhatta volna előnyét a ZTE FC, amikor Mim labdaszerzése és beadása után Croizet-t találta meg a labda az ötös vonala előtt, de a francia nem találta jól el és a kapus védett. És védett Gundel-Takács, a ZTE FC kapusa is, de még mekkorát: a 45. percben Keita közeli lövését reflexmozdulattal ütötte ki.