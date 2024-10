ZTE FC - ETO FC Győr 1-2 (1-0)

Zalaegerszeg, 3017 néző. Jv.: Kovács I. (Huszár, Ország).

ZTE FC: Gundel-Takács - Evangelou, Várkonyi, Csóka D. - Szendrei, Sajbán (Medgyes, 69.), Sankovic, Kiss B. (Ipalibo, 69.), Mim (Fucak, 87.9- Criozet (Csonka, 80.), Dénes Cs. (spoljaric, 80.). Vezetőedző: Márton Gábor.

ETO FC Győr: Gyurákovics - Bitri, Szépe, Heitor - Stefulj, Tóth R. (Anton, 68.), Ouro (Boldor (90+3.), Albion, Gavric (Diarra, 68.) - Benbouali (Krivokapic, 88.), Sahli (Bumba, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gólszerzők: Croizet (25.), illetve Bitri (72.), Bumba (82.).

Sárga lap: Csóka (85.), illetve Albion (50.).

Háromszáz. Ennyi vendégszurkoló érkezett Győrből a ZTE Arénába a vasárnap délutáni találkozóra és tényleg régen jártak már NB I.-es mérkőzések ETO-drukkerek a ZTE Arénában. Egészen pontosan 12 esztendeje, mi nem ma volt. A ZTE FC ezen a találkozón nagyon szeretett volna győzni, hiszen eddig hiába játszott biztatóan, kevesebb pontot szerzett a reméltnél.

Köszönhetően a nézőknek remek hangulatban indult a találkozó és lendületes játékkal is. Az ETO érezhetően kellő önbizalommal érkezett, hiszen a legutolsó négy meccse már azt mutatta, hogy kezd a csapatuk összeállni. A ZTE FC volt a kezdeményezőbb és a 14. percben egy szép akció végén Kiss Bence lövése a jobb kapufa tövéről pattant keresztbe, de a győri kapus még elkapta, nehogy a vonal mögé kerüljön. Az egerszegieknél Croizet és Dénes helyezkedett elöl, és milyen jól tették! A 25. percben ugyanis egy labdaszerzés után Kiss B. játszotta meg a bal oldal felé mozgó Croizet, aki laposan, ballal 13 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 1-0. Szép akció és szép gól. A ZTE FC maradt támadásban, de egy alkalommal túlságosan is kinyílt és a győri kontrát Várkonyi akadályozta meg, hogy ne legyen belőle nagy baj. Mert lehetett volna és a mozdulatot a közönség is díjazta. A győriek a félidő hajrájában némileg feljebb léptek, de minden próbálkozásukat hárította a zalai védelem.

A szünetben érdekes találgatások zajlottak, hogy a félidő vége előtt a Mim Gergellyel szembeni szerelési kísérletnél nem volt-e mégis büntetőt érő az eset. A VAR vizsgálta az esetet, de nem látott büntetőt, ugyanakkor az M4 Sport stúdiójában a szakértő szerint az volt... Mindenesetre innen, vagyis egygólos hazai vezetésről indult a második 45 perc. Az ETO FC az 54. percben nagyon közel járt az egyenlítéshez, amikor Stefulj maradt tisztán a kapu előtt, de lövését Gundel-Takács a gólvonalon, lábbal hárította. Ez egyértelműen nagy mentés volt, a másik oldalról nézve pedig tényleg bemehetett volna... A 61. percben megint a zalai kapus csípett el egy gólba tartó labdát, ami viszont már kellő figyelmeztetéssel ért fel a ZTE csapata számára. Elmaradtak ugyanis a zalai támadások, így a győriek figyelmét nem osztotta meg annyira a védekezés, hanem támadhattak. El kellett telnie egy kis időnek, hogy az egerszegiek ismét kezdeményezőbbek legyenek. A 72. percben aztán egyenlített azETO. A kapu előtt egy felpattanó labdát nem tudott elrúgni Ipalibo, az ötös vonala előtt Eneo Bitri a kapunak háttal állva ollózós mozdulattal juttatta a labdát a jobb alsó sarokba, 1-1. Elképzelhető, hogy a forduló legszebb találata is az övé lesz, ami persze nem vigasztalhatja a zalaiakat. A látottak alapján benne volt már a gól a győriek futballjában és a második félidőben jobb volt az ETO. Sőt, jött a folytatás, hiszen a 82. percben egy kapu elő tekert beadást Bumba szúrta kapura, a labda pedig a jobb alsó sarokba vánszorgott, 1-2. A pontmentésért harcolhatott innentől a ZTE FC, de már nagyon nehéz helyzetben volt az érthetően önmagát már nyeregben érző vendégekkel szemben.