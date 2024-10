Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője is erről beszélt, ennek adott hangot a vasárnapi, Nyíregyháza- ZTE FC (1-1) találkozó után, mondván, vannak megfoghatatlan dolgok és itt egyértelműen a 90. percben bekapott találatra gondolt, hiszen azzal mentett végül pontot a Nyíregyháza.

teljesen érthető, hogy a ZTE FC vezetőedzőjének, Márton Gábornak is fejtörést okoz, csapata miért hibázik ilyen sokszor a mérkőzések utolsó perceiben.

Öt kapott gól a 90. perc után

A ZTE FC az eddigi 11 forduló alatt 11 gólt lőtt és 16-ot kapott. A tizenhat kapott gól közül 5 találat a 90. percben, vagy később jutott a ZTE FC kapujába és ha összeszámoljuk ezeket és az általuk elvesztett pontok számát, akkor összesen hat pontot takar... Vagyis, ha sikerült volna ezeket "kivédeni", akkor a ZTE FC-nek jelenleg nem 8, hanem 14 pontja lenne, ezzel a hetedik helyen állna. Az öt, már a hosszabbításban esett gól közül egy van, ami úgymond nem számított. Ez a DVSC játékosának, Dominguesnek a találata, ami a 96. percben esett, és azzal már csak 3-1 lett az eredmény és nem maradt 2-1...

Hat pont ment el

Viszont... Az MTK ellen a Marin Jurina által a 92. percben szerzett góljával ment el a hazai döntetlen, majd a Puskás FC ellen Nagy Zsolt talált be a 91. percben és ezzel nyert a felcsúti együttes. Ezt követen a Fehérvár FC otthonban a 94. percig vezetett a ZTE FC, de akkor Kovács Patrik egyenlített (1-1) és itt is elment két pont. Ez összesen már négy volt, majd jött a vasárnapi találkozó, amin a 90. percben egyenlített Nagy Dominik és újabb két pont ment veszendőbe.

Gondoljunk csak bele, mennyivel más lenne ránézni a tabellára, ha meglenne ez a hatpont is. Az is igaz, nem lehet automatikusan ezt a hatot hozzáírni a mostani nyolchoz, ,mert mint a példa is mutatja, a meccsek mindegyik pillanatában megtörténhet még bármi. Reálisan nézve 3-4 pont az, ami tényleg elment és az is sok.

A végzetes utolsó perc

Az, hogy rutintalanság, vagy figyelmetlenség húzódik meg a háttérben, vagy egyszerűen ez így jött ki, ezt nehéz most még megállapítani. Tendenciáról is majd csak a bajnokság végén lehetne beszélni, ha sorozatban jönnének később is ezek a "végzetes", elátkozott gólok. De. Az is biztos, amikor a vasárnapi mérkőzés utolsó percében Oleksandr Safronov inkább szögletre fejelte labdát, egészen biztosan sok ZTE drukker szisszenhetett fel: csak nehogy most!

