Természetesen minden mérkőzés hatással van a végső sorrendre, de például a mostani, 10. fordulóban a Hévíz - Clean Medic Zalalövő, a Csesztreg-Lenti TE, és a Zalaszentgrót - Technoroll Teskánd összecsapás is kifejezetten izgalmas csatákat tartogathat. A jelenlegi sorrendet úgy is kell nézni, hogy vannak még elmaradt és le nem játszott őszi meccsek, azonban a mostani első nyolc helyezett között ezt a három találkozót rendezik meg.

A kupában a Zalalövő legutóbb meglepte a Hévízt

Szombaton az éllovas ZTE FC II. a Szepetnekkel játszik, a második Hévíz pedig a Zalalövőt fogadja. A lövőiek három győztes mérkőzéssel a hátuk mögött utaznak a fürdővárosba. A legutóbbi szezonban a Zala Vármegyei Kupában a Zalalövő Hévízen ejtette ki a hévízieket, Ostrom János együttese pedig ezzel a lendülettel a döntőbe is bejutott. Ott ugyan büntetőkkel kikapott a Zalaszentgróttól, de Ostrom János jó szívvel emlékezik a legutóbbi hévízi meccsükre.

Az esős edzés is "szikrázott"

- Nem megyünk feltartott kézzel Hévízre, a meglepetés lehetősége most is benne van ebben a meccsben - vélekedett a Zalalövő mestere. - Az elmúlt szezonban a kupában sikerült az akkor is már jó erőkből álló Hévízt kiejtenünk a kupából. A hazai pálya természetesen most is a hazaiak mellett szól, a hévízeik fiatal játékosai kezdenek beérni, a legutóbbi bajnoki ezüst is már ezt mutatta. Három győztes meccsen jutottunk túl, csütörtökön szakadó esőben edzettünk, és azt láttam a fiúkon, hogy mentek ebben az időben is minden labdára. Motiváltak vagyunk. Amikor mentünk befele az öltözőbe, azt mondtam a srácoknak: amit ma láttam tőlük, az alapján egy jó eredményt érhetünk el szombaton is.

Csesztregen jó kis derbi lehet

A bajnoki címvédő Csesztreg a legutóbbi fordulóban vesztette el veretlenségét Teskándon, szombaton azt a Lenti TE-t fogadja, amely ugyanannyi pontot szerzett és négy mérkőzést nyert meg zsinórban. A vasárnapi Zalaszentgrót- Teskánd találkozóban is van "benzin", ez is egy izgalmas találkozónak ígérkezik.