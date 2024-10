Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC 108-85 (29-17, 23-18, 24-17, 32-33)

Zalaegerszeg, 1150 néző. Győrfy, Minár, Jankovics.

Zalakerámia ZTE KK: W. Garrett 7, Takács Martin 6, Keller I. 6, Bigelow 31/15, Tóth Á. 7. Csere: Le Day 10, Brown 31/15, Sitku 8/6, Takács Milán 6, Szalay 2, Csizmadia, Csátaljay. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Sopron KC: Fofana 16/6, Edwards 8/6, Takács K. 9/3, Molnár 9, Mucius 23. Csere: Kucsera, Csendes 3/3, B. Garrett 14, Fazekas 3/3, Meszlényi, Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Az Oroszlány elleni, félig már megnyert, de végül elveszített szombati mérkőzése után szerdán remekül kezdett a Zalakerámia ZTE KK. Ültek a dobások és működött a zalaiak védekezése is, (14-6), de aztán a vendégek is elkezdek keményebben játszani. Annyit el is értek, hogy néhány hibára kényszerítették a ZTE KK-t, közelebb is zárkóztak, de Bigelow látványos labdaszerzés után legalább ilyen látványos kosarat szerzett. Ezzel 18-11-re alakította a mérkőzés állását, a ZTE KK pedig nem állt meg itt: sorra szerezte a pontjait (29-16), látszott, hogy a szombati vereség után most nagyon szeretne bizonyítani. Folytatta is a jó játékát, biztosan vezetett(38-25), bár érdekes volt, hogy az addigi statisztika szerint a Sopron célzott pontosabban. A ZTE KK jóval több kikényszerített faultot gyűjtött ellenfelén, így több büntetőt dobhatott, amit jó százalékban értékesített. De nem ezért vezetett. A pályán a ZTE KK tűnt ezen a napon az egységesebbnek, míg a Sopronban nem igazán akadt jó egyéni teljesítmény. A hazaiaknál Bigelow, Keller Iván és Brown is remek mezőnymunkát végzett (52-35).

Az első félidő alapján ez a mérkőzés egyértelműen a ZTE KK-nak állt, de nem lehetett semmit elkiabálni... Főleg nem a múlt szombaton történtek után, hiszen a biztató első félidő után vereség lett a vége. Ám úgy tűnt, hogy a ZTE KK nem követi el ugyanazt a hibát. Szép lassan a dobáspontosság terén is átbillent a mérleg nyelve a zalaiak felé, akik jól védekeztek és nem nagyon hagyták kibontakozni a Sopront. A 25. percben már 64-41-re vezettek az egerszegiek, Gasper Potocnik, a vendégek mestere hiába próbálkozott kitalálni bármit, az úgy tűnt, hogy nem működik. Hazai oldalon viszont minden működött Tevin Brown az ötödik hármasát is bedobta (89-68) és ekkor már nem volt kérdéses a győzelem sorsa.