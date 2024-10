MVM OSE-Lions - Zalakerámia ZTE KK 83-78 (13-24, 23-23, 24-16, 23-15)

Oroszlány, 800 néző. Jv.: Praksch, Fodor, dr. Popgyákunik).

OSE-Lions: Ruják A. 2, Carter 13/3, Burton 25, Dickerson 10, Kenic 23/3. Csere: Csuti 4, Takács Z. 6/3, Illés M. , Werner. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Zalakerámia ZTE KK: Garrett 26/9, Takács Martin 6, Keller I. 2, Bigelow 13/3, Tóth Á. 6. Csere: Le Day 8, Brown 9/6, Sitku, Takács Milán 8/6. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kipontozódott: Dickerson (40.).

A két vereséggel rajtoló Oroszlány az első hazai mérkőzésére készült, a sikeres rajtot vett Zalakerámia ZTE KK pedig az első idegenbeli találkozója előtt állt. Az egerszgeiek mondhatni, hogy villámrajtot vettek Garrett öt pontjával és már 9-2-re is vezettek, amikor a hazai időkérés után rendezte sorait az OSE. Olyannyira, hogy 13-12-nél már nála volt az előny, de zalai oldalon jött négy újabb pont. Azt nem lehetett mondani, hogy pontgazdag lett volna az első negyed, bár a végére az lett: Brown és Garrett egy-egy triplájával újra ellépett a ZTE KK (13-24). A második negyed elején Keller büntetője és Takács Milán hármasa után tovább nőtt a különbség (13-27), az egerszegiek irányították a mérkőzést, hiszen a hazaiak csak kapaszkodni tudtak. Az oroszlányi csarnokban közel sem volt telt ház, amint azt korábban beharangozták, de persze a házigazda élvezte szurkolóinak támogatását. Az egerszegi triplazápor viszont nem hagyott alább, Bigelow távolijával már a hatodik is a helyére került. Nyilván, a meccsnek itt még nem volt vége, hiszen az OSE nem szakadt le, a zalaiak hibáit kihasználva egyre közelebb került hozzájuk (29-33). Tóth Ádám harmadik személyi hibája sem tűnt megnyugtatónak az első félidőben, és a palánk alatt korábbi csapattársával, Csuti Kornéllal is érdekes csatát vívott. A ZTE KK gyakorlatilag végig vezetett az első félidőben, de ez a meccs, még korántsem volt ekkor lefutva (36-47).

A ZTE KK pedig folytatta jó sorozatát a második félidőben is. A lepattanókat viszont jobban szedte az Oroszlány, ebben egyértelműen jobb volt, de a zalai vezetés biztosnak tűnt (47-57). Carter hármasára ZTE-időkérés lett a válasz. Agresszívebb lett ugyanis a hazaiak védekezése, nem jöttek az egerszegi pontok és közelített az Oroszlány. Sőt, a mérkőzés 29. percében "megérkezett" a ZTE KK nyakára (58-59), és ezt a negyedet meg is nyerte az OSE. Bőven maradt izgalom az utolsó tíz percre, ez nem volt kérdés, hiszen teljesen nyílt maradt a találkozó. Takács Milán hármasa jött ekkor jól a ZTE-nek (60-66), de Kenic jóvoltából jött rá a hasonló válasz. Ez a meccs még bőven tartogatott fordulatokat, a kérdés az volt, hogy ki lesz az, aki a hajrában kevesebbet hibázik. Az egerszegiek dobóteljesítménye egyértelműen visszaesett, de a másik oldalon is kevesebb kosár született, mint az előző negyedben (66-68). Kitartott még a vendégelőny, de már nagyon nehezen tudta ezt tartani a ZTE KK. Dickerson a palánk alatti védekezésével hatékonynak bizonyult, egyenlített az OSE (68-68), sőt Kenic hármasával hosszú idő után vezetett, Burton duplájával pedig öt pontra nőtt a hazai előny (73-68). A végére úgy tűnt, hogy "elfogyott" a zalai csapat, játékán nem látszott, hogy fordulatot tudna bele vinni. Nem is tudott, az OSE viszont igen, hiszen Dickerson, Kenic és Burton pluszt vitt csapata játékába, ami döntőnek bizonyult.