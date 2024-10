A Zöld csoportban rajtoló kanizsaiak vasárnap 18 órától az elmúlt szezon alapszakaszát megnyerő Radobasket Törökbálint otthonában kezdik meg a bajnokságot.

A kanizsaiak együttese tovább gyűjtötte a rutint már a tavalyi szezon során, mely végül nyolc győzelmet jelentett a bajnokságban, s a 2024-2025-ös idényben ez akár még gyarapodhat is. A keret mondhatni mind jobban összeszokott, mint azt Gábor Erzsébet, az együttes edzője elmondta, a kerethez nem érkezett senki, az egyre nagyobb rutint gyűjtő játékosok pedig maradtak. A bajnokság mellett még szerepet játszhat a Hepp Kupa is, valamint az utánpótlás bajnokságokban is bizonyíthatnak a fiatalok. Ami a szakvezetés kimondott óhaja, hogy a Vadmacskák győztes mérkőzés mutatói, amennyiben lehetséges, mindenképp emelkedjenek, s ez már jó kiindulási alap lesz a továbbiakra – akár a bajnokság további szakaszára is.

A KVSE az első hazai bajnoki mérkőzését jövő csütörtökön 17.30-tól vívja, az ellenfél a Pécsi VSK NKA lehet.