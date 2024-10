Férfiak, E csoport:

Hőgyészi SC–Nagykanizsa 32-35 (18-15)

Tamási, 125 néző. Jv.: Kovács I., Simó.

Nagykanizsa: Kovács A. – Csordás 7/2, Bazsó 6, Hári 4, Varga M. 2, Péter B., Sass. Csere: Stavri (kapus), Kovacsics 3, Bognár P., Kollár 4, Szabó G. 5, Füstös A. 2, Füstös G. 1, Balogh P. 1. Edző: Csalló Ádám.

Nagy lendülettel, időnként remek megoldásokkal kezdtek a felek, a házigazdák sem voltak megilletődöttek. Ennek ékes bizonyítéka volt, hogy a hazaiak a 10. percben öt góllal vezettek. Aztán a Kanizsa felvette a meccs ritmusát és felzárkózott két gólra, de a hullámzó játékot hozó első félidőt így is a HSC zárta előnnyel. A második harminc percre már határozottabb dél-zalaiak jöttek ki, illetve talán a hazaiak erőnléte is fogytán volt az általuk diktált iramban. Csalló Ádám legénysége egyenlített, de magabiztos előnyt kiépítenie nem sikerült. Két és fél perccel a vége előtt még egál volt az állás, a végjátékot azonban a Nagykanizsa okosan lehozta úgy, hogy ellenfelét már az addig megszerzett 32 gólon tartotta. A dél-zalaiak értékes két pontot gyűjtöttek be.

Jók: Bazsó, Csodás, Szabó G.

Nők, E csoport:

PTE PEAC-SIPO–Tungsram SE 31-21 (13-10)

Pécs, 75 néző. Jv.: Antal, Bozsó.

Tungsram: Tóth V. – Őz 2, Balogh B., Szmodics D. 2, Horváth A. 3, Krenner 4/3, Kovács D. 1. Csere: Bársony, Balogh Cs. (kapusok), Huszics 4, Csivre E. 2, Csivre V., Balogh K., Andor 3, Ács, Szmerk. Edző: Baranyai Zsolt.

A találkozó elején a zalaiak meglepték a listavezetőt, és Krenner Fanni, Kovács Dóra, valamint Őz Enikő góljaival jó ideig vezettek is. A pécsiek aztán 6-6 után tudták valamelyest átvenni az irányítást. A második félidőben aztán szinte másik meccs kezdődött, melynek alapján a baranyai csapat biztos és megérdemelt győzelmet aratott.

Jó: Huszics.