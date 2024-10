Ez lesz a bajnokság 7. fordulója, és a Zalakerámia ZTE KK az első idegenbeli győzelmére hajt. Abból ugyanis még nincs, hiszen az eddigi két idegenbeli fellépésén Oroszlányban és Székesfehérváron is kikapott Matthias Zollner együttese. Az is igaz, hogy csak kis különbséggel, ugyanakkor a zalai híveket kárpótolja mindezért az eddigi négy hazai győzelem.

A ZTE KK vezetőedzője, Matthias Zollner korábbi csapata otthonába tér vissza

Fotó: Szekeres Péter

A Körmend 2/4-es győzelem/vereség mutatóval rendelkezik, de Forray Gábor csapata éppen a legutóbbi fordulóban rukkolt ki egy idegenbeli bravúrral, hiszen az NKA Universitas Pécset győzte le. Az újabb nyugati derbi előtt Matthias Zollnert faggattuk kicsit. A német szakvezető a szombati, PVSK elleni hazai mérkőzés utáni nyilatkozatában dicsérte meg Seth Le Day-t. Azt kérdeztük tőle: miért érezte úgy, hogy ki kell emelnie Le Day-t, aki köztudott, hogy kéthónapos szerződéssel rendelkezik.

- Fontos, hogy ki, hogyan érzi magát, ez mindannyiunkra vonatkozik - válaszolta Matthias Zollner. - Amikor egy játékos rossz dolgot csinál, azt sem hagyom szó nélkül, de amikor valaki jól teljesít, azt sem szabad elhallgatni. Egy edzőnek kicsit olyannak is kell lennie, mint egy szülőnek, akinek nem csak dorgálnia kell a csemetéjét, de meg is kell dicsérni, ha jót cselekszik. Seth két hónapra érkezett hozzánk, jól teszi a dolgát.

A szakvezető pedig gyorsan hozzá tette:

- Szerdán is játszani fog - így a kézsérüléséből visszatérésre váró Aaron Jones egyelőre nem lesz a keret tagja, hiszen négy külföldi nevezhető meccsenként.

A Körmend-ZTE párosítás tudjuk, hogy mit jelent, hiszen egy örökrangadó. Várhatóan szerdán sem lesz csendes a körmendi csarnok. Matthias Zollner első magyarországi klubja volt a Körmend, a német szakvezető elismerte, hogy számára mindig különleges visszatérnie ide. De gyorsan hozzátette, ugyanígy egy másik korábbi magyar csapata, az Alba Fehérvár esetében is így van.

- Azért is különleges visszatérni, mert érkezésem után sikerült jobb csapattá válnunk - utalt arra, hogy döntőt játszottak 2019-ben a Körmenddel, de most a ZTE KK csapatára fókuszál. - Egy derbi jön, ami mindkét csapatot motivál, és az ilyenkor megszokott felfokozott hangulat lesz a jellemző. Ez az atmoszféra nem lesz újdonság és az sem az, hogy Körmenden mindig nagyon nehéz vendégként játszani. Nehéz csatára számítok, ismerjük a kulcsjátékosaikat, és tudjuk, hogy nálunk is kik lehetnek azok. Viszont törekednünk kell arra, hogy meglegyen a játékosok között az egyensúly, hogy a csapatjáték érvényesüljön a győzelem reményében.