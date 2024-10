A viadal hasonlít a labdarúgó Bajnokok Ligájához abban, hogy egy-egy orszából nemcsak az előző szezon legjobbja nevezhet – így például hazánkból megméreti magát a tavalyi ezüstérmes Sentimento Ajka BSK is.

A nagykanizsai sakkcsapat eddig egyszer, 2007-ben, első NB I-es sikere után vett részt a nemzetközi megmérettetésen (és a 10. helyen zárt), ahol akkor az egerszegi Csuti SK is indult. Azóta a dél-zalaiak további 15 hazai aranyat szereztek, most pedig megérett az idő, hogy újra próbára tegyék magukat az európai porondon.

– A lebonyolítási rendszer svájci rendszerű lesz és hét kört foglal magába – mondta el Haselbach Dávid, a kanizsaiak csapatvezetője. – A jelenlegi legerősebb összeállítással veszünk részt a szerbiai tornán, a célunk pedig a top ötbe kerülés. Csapatunk kapitánya Medvegy Zoltán lesz, aki a közelmúltban, a budapesti sakkolimpián, a magyar B válogatottban belekóastolt már ebbe a szerepkörbe.

A Vrnjacska Banja településen sorra kerülő viadalon szombaton tartják a sorsolást, az első ellenfél pedig lehet a Crvena zvezda, a St. Pauli, a krétai OFI, vagy akár a Werder Brremen gárdája is.