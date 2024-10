A fővárosi Astros elleni 14-13-as győzelem egy hosszú éveken át tartott rivalizálás lezárását is jelentette. A mérkőzés pedig a hazaiak szempontjából több volt egy bajnoki találkozónál. A baseball „kistestvéreként” is emlegetett softball nagykanizsai képviselői ugyanis 1994-es megalakulásuk után a közösségi oldalakon intett búcsút a pályának. Bár abban azért lehet bízni, hogy a búcsú nem végleges és a fiatalabb generációk tagjai egyszer talán felveszik a most elejtett fonalat.

Elvégre a softball helyi histórija – hasonlóan a baseballhoz – gazdag: bajnoki címek, kupagyőzelmek, válogatott meccsek sora kötődik a dél-zalai városhoz, az itteni játékosok pedig sok-sok válogatott mérkőzéssel is büszkélkedhetnek. Ebből a szempontból a csúcsot a 2007-es zágrábi B-csoportos kontinensviadal jelentette, ahová lelkes kanizsai szurkolótábor is kísérte az együttest.

Egy fejezet tehát a napokban lezárult, de a kanizsai softball történetének talán még nincs vége…