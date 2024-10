Kettőt cserélt Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője a második félidőre, hiszen kellett a friss er, hogy meccsben maradjon a ZTE. Meccsben maradni viszont leginkább hazai góllal tudott volna az egerszegi alakult. Az 54. percben majdnem összejött a szépítés, amikor Medgyes kisé balról, 7 méterről lőtt, e a labda a felső lécről a gólvonal elé vágódott és nem mögé... Ez már a harmadik nagy lehetőség volt, ami hazai oldalon kimaradt, pedig megérdemelt volna már egy gólt. AZ Újpest továbbra is visszaállt, nem akart nagyon futballozni, de tulajdonképpen a második találata után ez lett a jellemző a játékára. Az egerszegiek küzdöttek, harcoltak, de egyre fogyott az idő és nem találták meg a gólhoz vezető utat. Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője egy újoncot is harcba küldött, hiszen a nyáron igazolt fiatal Krajcsovics Ábel először szerepelt csapatában. A ZTE keményen dolgozott, nem adott fel semmit, az Újpest meg csak az előny megtartásán dolgozott, de a hazaiak egy idő után mintha kezdtek volna ebbe belefáradni is...

Az Újpest elvitte a három pont, mert nyert 2-0-ra, de hogy nem volt jobb csapat ennyivel, az is biztos.