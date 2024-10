A friss Európa-bajnokokat pedig hamarosan láthatja majd a hazai közönség is, de ne menjünk ennyire még előre. Belgrádban a World Dance Sport Federation (WDSF) Európa-bajnokságán a Gála TE egy új kategóriában (Choreographic Latin Adult Small Team) nevezett, ami abszolút sikeresnek bizonyult. A 4-12 fős formációk produkciójában a koreográfiák mindössze tíz százalékában lehet párban táncolni és tartalmaznia kell mind az öt latin tánc (szamba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) elemeit.

Kuzma Péter, a Gála TE felkészítő-edző örömmel számolt be mostani sikerükről (a koreográfus a holland Ton Greten), és kiemelte: a Magyar Táncsport Szövetség delegálta őket az Eb-re és ők képviselték színeinket egyedül.

- Ez egy nagy siker, hiszen először rendezték meg ennek a kategóriának is az Európa-bajnokságot, aminek a világbajnokság tavasszal volt - újságolta Kuzma Péter. - A vb-t a spanyolok nyerték, akik szintén ott voltak Belgrádban, de sikerült őket is felülmúlni. Európa-bajnokság lévén a zsűriben nyolc ország bírói foglaltak helyet és minket láttak a legjobbnak. Az az igazság, hogy mi is szerettük volna megrendezni az Európa-bajnokságot a Zala Open keretén belül, amit majd október 19-én rendezünk meg és egyben a magyar bajnokságot is magába foglalja. Most úgy alakult, hogy előbb lettünk Európa-bajnokok, hogy aztán idehaza a magyar bajnoki címért is harcba szálljunk.

A belgrádi Eb-n szerepelt Gála TE csapatának tagjai voltak: Kuzma Panna Laura, Szabó Anna Sára, Salamon Sára, Simon Dávid, Szőke Marcell Benedek, Parrag-Hauzer Jázmin. Tartalékok: Fajt-Ujj Flórián, Simán Zsóka, Káldi Lara, Kovács Szonja.