A Magyar JKA Karate Szövetség a salgótarjáni szervezőkkel közösen rendezi meg a viadalt az Ippon Shobu szabályrendszerben, de ezen a szövetségen kívüli stílusok képviselői is nevezhetnek erre a viadalra. Az egerszegi Dancs Lora a friss JKA 1. dan fokozat, és a fekete öv is kellő motivációt adott számára és nem csak a saját, kadett korosztályában (17 évesek), hanem a juniorok és a felnőttek mezőnyében is harcba szállt.

Nos, Dancs Lora valamennyi korosztályban megállta a helyét, sőt! Küzdelemben győzött a kadett, a junior és a felnőtt korosztályban, formagyakorlatban (kata) juniorban második, és kadettben nyert, a felnőtteknél pedig 3. lett. A hat versenyszámból négyben győzött, szerzett egy második és egy harmadik helyezést.

Erre mondják, nem rossz...