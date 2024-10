Mint korábbi írásainkban már beszámoltunk róla, a fehérorosz labdarúgó-válogatott az országát érintő UEFA-korlátozás miatt határain kívül kell, hogy megrendezze a Nemezetek Ligájában a hazai pályára kisorsolt mérkőzéseit. A belorusz csapat szeptember 5-én már bemutatkozott a ZTE Arénában, amikor a bolgár csapattal játszott. Most következik a második és rögtön azt követően a harmadik őszi találkozó.

Szombaton tehát Fehéroroszország az észak-íreket fogadja Zalaegerszegen, a belarusz csapat pedig már megérkezett, hiszen az egy hónappal korábbihoz hasonlóan Hévízen verte fel főhadiszállását. Annyi különbség mégis van, hogy ezúttal nem Alsópáhokon edz a csapat, hanem ingázik Zalaegerszegre hiszen itt végzi a tréningeket a spanyol Carlos Alós szövetségi kapitány vezette együttes.

Az pedig, hogy miként került éppen Zalaegerszegre a fehérorosz csapat és a Nemzetek Ligája, Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója árulta el lapunknak.

– Egyfajta referenciának is szántuk, hogy itt játszanak a fehéroroszok - válaszolta Sallói István kérdésünkre. - Korábban játszottak már Mezőkövesden is, és amikor hallottuk, hogy ismét helyszínt keresnek a mérkőzéseikhez, megállapodtunk velük. Szempont volt, hogy a közelben legyen repülőtér, nálunk Sármellék adott volt ehhez, hiszen különgéppel érkeznek a csapatok. Úgy gondoltuk, hogy klubunknak is jó tapasztalatszerzés, ha belekóstolunk abba, miként néz ki egy nemzetközi mérkőzés megrendezése.

A fehérorosz válogatott gyakorlatilag kibérelte a pályákat, a meccsre pedig a stadiont. A rendezői gárdát a ZTE FC biztosítja, de minden más szervezési teendő a fehéroroszoké. És ahogy az első mérkőzésen, úgy a szombatin, valamint a keddin sem lesznek nézők, ugyanis a megállapodás szerint zárt kapuk mögött rendezik ezt a két összecsapást is.