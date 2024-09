Korábban a hazai élvonalban csak a női vonalon volt jelen az egerszegi tekesport, de kezdtek a férfiak is felzárkózni. A Zalaegerszegi Teke Klub 1995-ben alakult meg, amikor a Tungsram SE (korábban Z. Izzó) megszüntette tekeszakosztályát. Az NB II.-ben szerepeltek, Takács László és Koltai László játékos volt ezekben a csapatokban. Takács László aztán 1998-ban lett elnök a ZTK-ban, majd következett két mérföldkő. A csapat 2000-ben feljutott az NB I.-be ( az akkori második vonalba), majd a Sport utcai Építők-pálya megszűnt, így a tekések is átköltöztek a 2002-ben átadott Városi Sportcentrumban megépült új tekecsarnokba. A feljutással sem esett szét a ZTK magja (Koltai László, Németh János, Baján János, Szabó József, Takács László), érkeztek fiatalok, így Nemes Attila, Tamás Renátó, valamint Hermán Ferenc, akik aztán mind meghatározó játékosok lettek.

Következett a feljutás az élvonalat jelentő Szuperligába, és 2004-ben újoncként mindjárt ezüstérmet szerzett az akkor ZTK-Technoroll néven indult csapat. Ami egyből Európa-kupa indulást jelentett, és tulajdonképpen 20 esztendeje "robbant be" a hazai férfi teke élvonalba a ZTK-FMVas, ahol máig őrzi a helyét.

Miként tekintenek vissza a húsz éve szerzett éremre a főszereplők? Erre voltunk kíváncsiak.

Koltai László a Szuperligában már nem játszott, hanem edzőként segítette a csapatot.

- Erős volt a keretünk, ezt állíthatom, hiszen az élvonalra leigazoltuk Romániából Claudiu Boantát, illetve Fehér Lászlót, aki akkor a világ egyik legjobb játékosa volt. Ő Szegedről érkezett, továbbá Kiss Tamás is hozzánk került - hallottuk Koltai Lászlótól.- Ilyen esetekben egy újoncnál, ahogy nálunk is, elsősorban a bennmaradás volt a fő cél, de féltávnál már láttuk, hogy be lehet jutni akár az első négybe. Így lett, és a rájátszásban is remekeltünk, mert a Szeged mögött ezüstérmet szereztünk. Minőségi játékosok érkeztek, stabil volt az egyesület vezetősége, ez sokat jelentett. Én büszkeséggel tekintek vissza erre az éremre, a magyar tekesportban megleptünk vele mindenkit. Számomra pedig nagy élmény volt ezekkel a játékosokkal dolgozni. Fehér Laci és Boanta is magas hőfokon játszott, klasszis tekések voltak, de nekem az volt a felfogásom, hogy a mérkőzéseken mindig legyen a játékos mögött még valaki, aki segíti, tanácsot ad neki. Azért, hogy ne érezze egyedül magát, vagy ha kell, egy mondattal lenyugtassuk, ha esetleg elkapta volna a hév. Ezt ők, még a klasszis játékosok is értékelték. A felnőttek mellett az ificsapat is remekelt, bajnok lett, és már innen, az ifiktől a felnőttek között is játszott Járfás Szilárd és Nemes Attila.