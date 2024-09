A gravel az országúti és a hegyi kerékpározás elegye, az idei Tour de France-on is rendeztek ilyen szakaszt, amikor a mezőny földes utakon versenyzett. A Fejér vármegyei nagyközség térségében is hasonló kihívás várt az indulókra – köztük a ZKSE-s Endrédi Mátéra, Dervalics Gáborra és Chovanyecz Emesére.

Akiknek másfél héttel ezelőtt az emlékezetes, rettenetesen zord időjárással is meg kellett küzdeniük. A férfi elit kategória 90 indulója között Endrédi Máté szereplését nem kísérte szerencse, az élbollyal haladt a 140 kilométeres távon, amikor egy sziklás lefelében defektet kapott, s miután nem sikerült elhárítania a műszaki hibát, feladni kényszerült a versenyt. A férfi master mezőnyben Dervalics Gábor kétdefektet is megszerelt menet közben és a 13. helyen sikerült célba érkeznie 140 km után.

Chovanyecz Emesével viszont ezúttal is nagyon szaladt a bringa a női master kategóriában: a 105 kilométeres távon újabb nagyszerű eredménnyel örvendeztette meg az egerszegi egyesületet, ugyanis a második helyen ért célba és bajnoki ezüstérmet nyert.