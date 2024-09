Arról, hogy miként került Zalaegerszegre a Nemzetek Ligája-mérkőzés, korábban már írtunk, most pedig eljött az első találkozó ideje. Merthogy, az oroszországi háború miatt az UEFA rendelkezése miatt Fehéroroszország nem rendezheti meg hazai mérkőzéseit a saját hazájában, így az ősz során még kétszer vendégeskedik majd a fehérorosz válogatott Zalaegerszegen. Október 12-én Fehéroroszország–Észak-Írország, október 15-én pedig Fehéroroszország–Luxembourg találkozóknak ad helyet a ZTE Aréna.

A Nemzetek Ligájában a C-divízióba tartozó 3. csoport mérkőzései ezek, s mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a legerősebb, az A-divízióba tartozik. A mieink Németországgal, Hollandiával, valamint Bosznia-Hercegovinával kerültek egy csoportba, Marco Rossi együttese szombaton, Németország vendégeként kezdi meg a sorozatot.

Visszatérve Zalaegerszegre, zárt kapuk mellett találkozik a két együttes. A házigazda Fehéroroszország válogatottját 2023 óta egy spanyol szakember, a 49 éves Carlos Alós vezeti szövetségi kapitányként. Ami a játékoskeretet illeti, a hazai bajnokság mellett kazah, orosz, örmény pontvadászatokból érkeznek játékosok a válogatottba, de van izraeli, belga, görög légiós is, sőt egy magyar bajnokságban játszó futballista is! A Diósgyőr játékosa, a 28 esztendős Vladislav Klimovich eddig 39 alkalommal öltötte magára a nemzeti együttes mezét és most is tagja a válogatott keretnek.

Bulgáriát Ilian Iliev szövetségi kapitány vezeti, aki 2023 decembere óta tölti be ezt a posztot. A korábbi 34-szeres válogatott játékos a válogatott szakvezetői posztjával párhuzamosan odahaza a Csernomore Varna csapatának a kispadján is ül. A csütörtöki és a vasárnapi, Észak-Írország elleni keretébe 25 játékost hívott meg. A legnagyobb név a bolgár keretben a 27 éves Kiril Despotov, aki 49 válogatottsággal bír, jelenleg a görög PAOK Szaloniki futballistája, a legtapasztaltabbnak pedig a 33 éves, a ciprusi APOEL csapatában játszó Gerogi Kostadinov.