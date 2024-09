Nagykanizsa atlétika sportágbeli múltja igencsak gazdag, ami elsősorban ma már a harminc-negyven évvel ezelőtti, vagy az azt megelőző időszakra tehető. A Nagykanizsai Olajbányász atlétikai szakosztályából számos remek sportember került ki, de aztán szép lassan halványulni kezdtek a sikerek, vagy egyszerűen elmaradtak. Jelen pillanatban nincs atlétikai szakosztály a városban, nemhogy önálló atlétikai klub.

Lengyák György lelkesedése határtalan most is Fotó: ZH

Ezen a helyzeten változtatnának most, kik mások, mint egykori kanizsai atléták. Lengyák György például nem mai gyerek már, de a sportágban betöltött szerepe minden tekintetben feljogosítja erre. Egykori tanítványa, Varga Nikolett szintén Nagykanizsáról indult, és Szombathelyen át vezetett vissza az útja a dél-zalai városba. A múlt héten két alkalommal már találkoztak is leendő tanítványaikkal, ami őket is meglepte... Eredetileg az volt a terv, hogy a Zalaszám ZAC kihelyezett csoportjaként kezdenék a munkát, azonban az érdeklődés oly mértékű lett, hogy megpróbálnak önállóan boldogulni. Merthogy, egyből vagy ötven gyerek jelentkezett náluk azzal, hogy ők bizony szívesen járnának atlétikai edzésekre.

Varga Nikolett is készen áll a munkára Fotó: ZH

Lengyák György olyannyira "benne volt" a nagykanizsai atlétikai életben, hogy az Olajbányász távol - és hármasugrója később az egyesületben az atlétikai szakág vezetője lett. Aztán Kőszegre került, 14 évig dolgozott ott, ahol - elmondása szerint - a semmiből 14 év alatt huszonnyolc korosztályos válogatott került ki a kezei alól, később a Szombathelyi SI-ben folytatta eredményes munkáját. A Magyar Atlétikai Szövetségnél 2012 és 2019 között az utánpótlás szakágvezetőjeként tevékenykedett.

- Múlt csütörtökön és pénteken olyan sokan jöttek, hogy megpróbáljuk önállóan megszervezni ismét a városban az atlétikai sportágat - árulta el megkeresésünkre Lengyák György. - A Mindenki Sportpályáján heti két edzéssel indul a munka Varga Nikolett edzővel, de már most több testnevelő is jelezte a segítségét. Megpróbálunk itt helyben vagy már egy működő egyesületben atlétikai szakosztályt létrehozni, illetve ha sikerül, akkor önálló egyesületet alakítani. Az atlétika hiánya fehér foltnak számít a megyei jogú városok között, de reméljük, újraindítható a sportág Nagykanizsán is.