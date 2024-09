Kezdjük is az arannyal! A Székesfehérváron rendezett U16-os országos bajnokságon a Keszthelyi VDSE sportolója, Tihanyi Zsombor a 100 méteres gátfutásban egy futamgyőzelemmel (13,75) melegített be a döntőre. A fináléban is remekelt a keszthelyi fiatalember, hiszen 13,28 mp-es időeredménnyel országos bajnok lett. Csikós József tanítványa a 300 méteres gátfutásban is indult, ahol végül zalai párharc kerekedett a második és a harmadik helyezésért. Merthogy, Nyári Attila Antal (Zalaszám-ZAC) is ott volt és éremesélyesként várta ős is az ob-t. Végül ebben a számban két zalai állhatott fel a dobogóra, ugyanis Nyári Attila Antal a második (40,14), Tihanyi Zsombor pedig a harmadik (40,54) helyen végzett.

Balról Nagy Roland és Nyári Attila Antal, a ZAC versenyzői, akik ezüstérmet szereztek

Forrás: Zalaszám-ZAC

A Zalaszám-ZAC pedig még egy érmet szerzett a fehérvári ob-n. Súlylökésben ugyanis hatalmas harc alakult ki az aranyéremért. Bognár Szabolcs edző tanítványa, Nagy Roland és a gödöllői Krakóczki Bence messze a legjobb eredménnyel várhatták a döntőt, és hatalmas csatában mindössze 8 centiméter döntött a gödöllői fiatalember javára, Nagy Roland pedig egyéni csúccsal, 17,81 méterrel ezüstérmes lett. Ebben a korban ilyen eredményt elérni nagyon biztató, és jellemző a két súlylökő fölényére: a harmadik helyezett gyakorlatilag 2 méterrel (15,86) maradt el mögöttük.

A zalai érmek egyben válogatottságot is jelentenek, hiszen Tihanyi Zsombor, Nagy Roland és Nyári Attila Antal a hét végi, zágrábi ötös viadalon (horvát-cseh-magyar-szlovén-szlovák) hazánk színeit képviselhetik.

A zalai atléták ob-n elért helyezései.

Fiúk. 100 m gát: 1. Tihanyi Zsombor (KVDSE) 13,28. 300 m: 4. Nyári Attila Antal (Zalaszám-ZAC) 37,61. 300 m gát: 2. Nyári Attila Antal (Zalaszám-ZAC) 40,14, 3. Tihanyi Zsombor (KVDSE) 40,54. 800 m: 5. Faragó Barnabás (Zalaszám-ZAC) 2:03,58, 14. Németh Balázs Ákos (Zalaszám-ZAC) 2:10,99. 1500 m: 6. Véber Dominik (Zalaszám-ZAC) 4:20,70, 7. Faragó Barnabás (Zalaszám-ZAC) 4:22,97, 10. Németh Dániel Zoltán (Zalaszám-ZAC) 4:31,01, 12. Németh Balázs Ákos (Zalaszám-ZAC) 4:32,47. 3000 m: 4. Véber Dominik (Zalaszám-ZAC) 9:29,34, 5. Német Dániel Zoltán (Zalaszám-ZAC) 9:42,16. Ötösugrás: 4. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC) 18,56. Távolugrás: 8. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC) 583. Súlylökés: 2. Nagy Roland (Zalaszám-ZAC) 17,81.

Leányok. 80 m gát: 7. Gerencsér Vivien (Zalaszám-ZAC) 12,82.

Edzők: Bognár Szabolcs, Csiszár Attila, Góczán István, Kámán Ferenc (Zalaszám-ZAC), Csikós József (KVDSE).