Vármegyei foci 56 perce

Szinte végig emberhátrányban játszva is nyert a Teskánd II a II. osztályban

A Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában is újabb forduló következett a hét végén. Továbbra is három csapat mondhatja el magáról, hogy még nem vesztett pontokat, így a képzeletbeli dobogón is ők állnak.

Zaol.hu Zaol.hu

Csonka Csaba, a Teskánd II játékosa vesz lendületet a baki Deák Dávid mellett a 3-0-ra megnyert találkozójukon Fotó: Szekeres Péter

Zalaszentmihály–Nagylengyel 1–3 (1–3)

Zalaszentmihály. Jv.: Siket L.

Zalaszentmihály: Borsos (Kemecsei) – Horváth D., Soós M., Varga P., Kiss Sz. (Gaál), Izsán (Soós G.), Soós B., Szabó B. (Németh M.), Horváth Ma., Belső, Janda (Horváth Má.). Edző: Balog Zoltán.

Nagylengyel: Szalay L. – Babati, Szekeres (Lukács P.), Vinkó, Szalai B., Halász (Völler, Lévai), Kocsis, Lukács B., Illés, Csöndes, Király. Edző: Lukács László.

Az első félidőben volt egy öt perces hazai rövidzárlat, ez alatt az idő alatt háromszor is betaláltak a vendégek. A második játékrészben úgy tűnt, ha hetekig játszanának, akkor sem érnének el gólt a zalaszentmihályiak.

Gólszerzők: Kiss Sz., ill. Király (2), Szekeres.

Jók: Soós M., ill. az egész csapat.

U19: Zalaszentmihály–Nagylengyel 6–5. Cserszegtomaj–Zalaware-Botfa 0–3 (0–1)

Cserszegtomaj. Jv.: Farsang B.

Cserszegtomaj: Csillag – Takács (Heberling), Sándor, Kovács Ri., Szeles, Horváth B. (Fekete), Ács, Kovács I. (Boros), Németh Sz., Kovács Ro., Tombor (Cserép). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Botfa: Tóth Zs. – Couves Ricky, Regel, Odonics, Fatér, Zelkó, Mavolo (Boczföldi), Gaál (Ruzsics), Szabó Z. (Németh Á.), Kecskés, Mátyás. Edző: Nagy Péter.

A hazai csapat nem tudta gólra váltani lehetőségeit, ellenben a vendégek háromszor is betaláltak, így megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Odonics (2), Mavolo.

Jók: Csillag, Kovács Ro., Sándor, ill. Kecskés, Odonics, Couves Ricky és mindenki.

U19: Cserszegtomaj–Botfa 1–2. Miklósfa–Windoor-Páterdomb 0–5 (0–4)

Nagykanizsa. Jv.: Molnár K.

Miklósfa: Szollár B. – Fábián, Mona, Halajkó, Szollár V., Puskás, Tóth Zs., Huber, Gombos (Bogdán), Földesi, Déri. Edző: Tóth György.

Páterdomb: Szilasi – Németh B., Viola, Kiss B. (Pánczél), Tuboly, Gyenese, Vincze, Pogacsics, Csiszár, Major Á., Gortka (Major G.). Edző: Bencze Péter.

Az első félidőben a jó erőkből álló vendégcsapat eldöntötte a mérkőzést, a második játékrészben tíz fővel játszó és nagyot küzdő hazai csapat ellen.

Gólszerzők: Pogacsics (2), Németh B., Major Á., Tuboly.

Jók: az egész csapat, ill. Pogacsics, Németh B.

U19: Miklósfa–Páterdomb 0–2.

Óhíd–Keszthelyi Haladás 3–2 (2–2)

Óhíd. Jv.: Kondákor M.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Nagy Im. (Palkovics), Varga B., Sebestyén, Hegedűs (Kasper), Fraller L. (Fraller Cs.), Miklósovics, Fekete (Nagy Is.), Varga J. Edző: Kiss József.

Keszthely: Nagy R. – Brassai, Marton, Király, Borsos, Lázár, Molnár Cs. (Pétervári), Horváth I., Nagy-Balázs, Lóth, Balázs (Sós). Edző: Horváth Gábor.

A helyzetek alapján megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Kiss G., Nagy Im., Fekete, ill. Lázár, Molnár Cs.

Jók: az egész csapat, ill. Brassai, Lóth. Alsópáhok-Zalaapáti–Bocfölde 7–1 (4–0)

Alsópáhok. Jv.: Földszin A.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Szenecsár, Márton, Megyeri, Rébeli Szabó (Hegedüs), Mikola, Kubicsek, Szokoli, Fekete (Erdélyi), Pesti (Doktor), Horváth Zs. Edző: Kiss László.

Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D. (Balogh M.), Szujker (Gyuk), Vizsy M., Csurgai D., Takács (Palkovics), Dormán, Herczeg (Ruzsics), Sipos (Kalamár), Csurgai B., Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.

A hazaiak győzelme ilyen arányban is megérdemelt.

Gólszerzők: Kubicsek (5), Pesti, Erdélyi, ill. Vizsy M.

Jók: Kubicsek (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. Technoroll Teskánd II–Bak 3–0 (0–0)

Teskánd. Jv.: Táncos Sz.

Teskánd II: Szemes – Józsa M., Gecseg, Csonka (Szabó B.), Aliouane (Novák), Kálmán (Hrotkó), Kovács M. (Lepár), Kiss D., Nagy-Balázs (Egyed), Csillag, Bakos. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Bak: Timbókovics – Jandó, Deák, Káli (Mészáros), Sebestyén (Kása), Bohár, Pálfi (Bakos), Kovács P. (Sebők), Kocsis, Pencz, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Korán emberhátrányba került a hazai csapat, ennek ellenére is magabiztosan tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Novák, Kálmán, Hrotkó.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Bakos (1., Teskánd II). Zalaszentiván–Kertigepvilag.hu-Böde 1–4 (1–2)

Zalaszentiván. Jv.: Lebár D.

Zalaszentiván: Ihász – Szabó D. (Koronczi), Szabó S., Rinkó, Töröcsik (Leposa), Pámel (Kiss B.), Bogdán, Tóth B., Németh A., Tóth M., Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Böde: Kovács G. – Bodó, Éder (Turi), Méhes (Horváth Sz., Orbán), Odonics (Kiss M.), Flander (Németh B.), Kócza (Horváth B.), Sebők, Erdélyi, Csóka, Sluka. Edző: Szente Gábor.

Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat 80 percig jól tartotta magát. A helyzeteit jobban kihasználó vendégcsapat biztos győzelmet aratott.

Gólszerzők: Bogdán, ill. Sebők, Kócza, Kiss M., Németh B. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Horváth Sz. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kiállítva: Sluka (27., Böde).

U19: Zalaszentiván–Böde 3–4.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!