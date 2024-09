Méghozzá duplán. Amellett ugyanis, hogy szombaton egy közvetlen riválist, a Kecskemétet győzte le 2-1-re, az előtte álló hét csapat közül (az első kettőt, Puskás FC, FTC most nem számoljuk...) senki nem szerzett három pontot. Sőt, a DVSC és a Fehérvár FC kikapott, így Márton Gábor ezt a két csapatot két pontra megközelítette. Ha visszafele nézünk, nyert a Nyíregyháza, és nyert az ETO FC is, senki nem szakadt le, köztük a ZTE FC sem.

Amúgy egyelőre még nagyon sűrű a mezőny, a bajnokság kvázi egynegyede telt el, és nincs még itt az ideje a számolgatásnak. Sok van hátra még a pontvadászatból, de ha most a ZTE FC esetét vesszük, jó, hogy nem maradt le. Sőt. Lépett egyet előre, hiszen ha nagyon őszinték akarunk lenni, nem volt éppen ideális a hangulat a kék-fehéreknél. A nyári igazolások nem abban az ütemben sikerültek, mint ahogy tervezve voltak, és nem is biztos, hogy pont azokat sikerült leigazolni, akik a leginkább célkeresztben voltak. Aztán jöttek a sérülések, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy a ZTE beragadjon, de nem tette. Ami mindenképpen Márton Gábor vezetőedző és a csapat dicsérete, és a szakvezető a Kecskemét elleni meccs után is kihangsúlyozta, hogy együttesének tagjai - például - a KTE ellen is nagyot küzdöttek. Ami mindenképpen kellett a sikerhez és még most sem ideális a helyzet, de már javult.

Például az öt és fél hónap kihagyás után visszatért Csóka Dániel győztes gólt szerzett, hiszen a mérkőzés 68. percében az ő találatával lett 2-1 az eredmény. A védő megszenvedett a csípőműtétjével és a rehabilitációval is. Az egyik nyári edzőmeccs ideje alatt, a kánikulai hőségben egy fa árnyékában beszélgettünk vele, aki akkor azért előbbre várta a visszatérését a pályára. Az elmúlt két hétben még egy betegség miatt is ki kellett hagynia a Hatvan elleni Magyar Kupa-mérkőzést. Szombaton viszont kezdett, jól játszott, győztes gólt szerzett. Kell ennél jobb visszatérés?

Sajbán Máté készül lövésre a Kecskemét ellen. Egy másik helyzetnél a lehető legjobb helyen volt...

Fotó: Szekeres Péter

A válasz, aligha... Jó meccse volt a másik gólszerzőnek, Sajbán Máténak is. Végül is, ahogy mondta a meccs után, az volt a biztos, ha belövi a labdát. Előtte ugyanis Evangelou próbálkozását a gólvonalról még kikotorta az ellenfél kapusa. Aztán, vagy már bent volt a labda, vagy nem, mindenesetre ha nincs ott Sajbán, akkor lehet, hogy most ezen menne a vita. A VAR mellett ugyanis idehaza nem alkalmazzák a gólvonal technológiát a hasonló esetek eldöntésére.

Sajbán Máté tehát ezt is elintézte: megkímélt mindenkit egy ilyen vitától...