A Magyar Sportlövők Szövetsége a robbanó fegyveres országos bajnokságok közül a nagyöbű ob-t a Nagytétényi Sportlőtéren, a 25 és 50 méteres puska és pisztolyos nemzeti versenyszámait pedig Budapesten, a Nemzeti Lőtéren rendezte meg. A zalai, egerszegi klubok lövészei remekül szerepeltek, hiszen bajnoki címek mellett számos érmet is hazahoztak. Akad ezek között egy érdekesség is, hiszen Ruzsin Pál az idén töltötte be a 80. életévét, aki most is nyert bajnoki címet és megszakítás nélkül, ez már a 12. bajnoki címe volt.

Központigyújtásos pisztoly, férfiak, fém irányzék, csapatverseny: 3. ZTE SKK (Németh Ferenc, Marton Péter, Pintér Ernő Tibor) 499 kör. Központigyújtásos pisztoly, férfiak, optikai irányzék, csapat:

3. ZTE SKK (Németh Ferenc, Marton Péter, Pintér Tibor) 506 kör. Peremgyújtásos pisztoly, fém irányzék, férfiak, csapat: 2. ZTE SKK (Németh Ferenc, Marton Péter, Pintér Ernő Tibor) 520 kör.

Sportpisztoly (25 m) 20 lövés 70+ férfiak: 2. Ruzsin Pál (PLE Zalaegerszeg) 180 kör. Csapatverseny: 3. PLE Zalaegerszeg (Ruzsin Pál, Magyar László, Cajnkó Alfréd) 493 kör.

Sportpisztoly (25 m) 20 lövés, 60+ férfiak. Csapatverseny: 5. PLE Zalaegerszeg (Szabó Béla, Nagy Zoltán, Pálmai Csaba) 514 kör.

Központi gyújtású pisztoly (25 m) 20 lövés férfiak. Csapatverseny: 4. ZTE SKK (Pintér Tibor, Németh Ferenc, Marton Péter) 540 kör.

Központi gyújtású pisztoly (25 m) 20 lövés 60+ férfiak: 2. Szabó Béla (PLE Zalaegerszeg) 187 kör . Csapatverseny: 5. PLE Zalaegerszeg (Szabó Béla, Nagy Zoltán, Pálmai Csaba) 486 kör.

Központi gyújtású pisztoly (25 m) 20 lövés, 70+ férfiak: 1. Ruzsin Pál (PLE Zalaegerszeg) 183 kör. Csapatverseny: 4. PLE Zalaegerszeg (Ruzsin Pál, Magyar László, Kurzbach Andreas).

Nyíltirányzékú kispuska (50 m) 30 lövés, fekvő, női: 2. Horváth Orsolya (ZTE SKK) 256 kör, 3. Szabó Zsófia (ZTE SKK) 240, 4. Gombócz Tímea (ZTE SKK) 195. Csapatversenyben: 1. ZTE SKK (Horváth Orsolya, Szabó Zsófia, Gombócz Tímea) 691 kör.

Nyíltirányzékú kispuska (50 m) 3x10 összetett lövés, nők: 1. Horváth Orsolya (ZTE SKK) 238 kör, 2. Szabó Zsófia (ZTE SKK) 220, 3. Gombócz Tímea (ZTE SKK) 119. Csapatverseny: 1. ZTE SKK (Horváth Orsolya, Szabó Zsófia, Gombócz Tímea) 577 kör.

Kisöbű standard puska (50 m) 3x10 összetett lövés, nők: 5. Horváth Orsolya (ZTE SKK) 252 kör.