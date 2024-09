ZTE KK: Garrett 14/3, Takács Milán 5/3, Keller I. 10/3, Bigelow 17/9, Tóth Á. 12. Csere: Brown14/12, Takács Martin 2, Szalay 9/3, Sitku 2. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Körmend: Williams 26/6, Kountz 28/3, Ferencz 6/6, Kiss B. 15/9, Vukcovi 9. Csere: Gáspár, Piripas 2, Doktor 2. Vezetőedző: Forry Gábor.

Kipontozódott: Bigelow (40.), Garrett (40.), illetve Pipiras (35.).

A pénteki második mérkőzésre szépen megteltek a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok lelátói, hiszen 1500 néző - vagy még több is később - foglalt helyet a csarnokban. Az érdeklődés pedig érthető volt, hiszen egerszegi részről a hazai publikum most először találkozhatott az új csapattal. Körmendi oldalról is szép számmal érkeztek, s hogy a hangulat fokozódjon, arról a vasiak játékosa, Rudy Williams gondoskodott. Már a találkozó elején kimutatott az egerszegi kemény magnak. Ezt azért nem kellett volna... Az egerszegi nézők "válasza" sem maradt el, Forray Gábor, a Körmend edzője magához is hívta játékosát, hogy elmagyarázza, miért nem jó ez. Williams innentől a hazai nézők célkeresztjében állt, de ezen nem kell csodálkozni... A Körmend vezetett 28-22-re az első negyed után, viszont a hiányzókról nem szóltunk. Vasi oldalon is voltak, hogy mást ne említsünk, Durázi Krisztofer, a ZTE KK-nál pedig Aaron Jones begipszelt keze mindent elárult. A magasember kezében az inak sérültek, úgy tudjuk, egyelőre két hét lesz a pihentetés. Nem jó hír, az biztos. Maga a játék viszont az előszezonhoz képest egészen pörgősre sikerült, a ZTE KK 38-38-nál utolérte a Körmendet, de a nagyszünetben a vasiak vezettek (46-48).

Mindkét oldalon az volt a kérdés, hogy az addigi kulcsjátékosokat miként tudják megfékezni. Körmendi oldalon Kountz és Williams összesen 30 pontot szereztek az első félidőben. A zalaiaknál jobban eloszlottak a kosarak, de azért Garrett és Bigelow játéka meghatározónak tűnt. Látványos megoldásokat láthattak a nézők, a mérkőzés tényleg jó szórakozást nyújtott, a ZTE KK 58-58-nál utolérte ismét ellenfelét, majd Garrett és Brown hármasaival már vezetett (64-58). A ZTE KK tíz ponttal nyerte meg a harmadik negyedet és vezetett (66-58), ráadásul valamivel hosszabbnak is tűnt ezen a napon a kispadja. Viszont ez szintén éles meccs volt a vasiak részéről, jött is az a két tripla - plusz Ferenczé... - ami után megint teljesen nyílt lett minden (68-66). Érződött, hogy mindkét csapat nagyon akart bizonyítani a saját közönségének. Daylen Kountz tarthatatlan volt a vasiaknál, a légiós szinte egymaga tartotta a frontot, de annyira, hogy újból hatpontos vezetéshez juttatta csapatát (70-76). Ekkor már az idő is fogytán volt, ám a ZTE KK visszajött (82-82), de a végén egy eladott labda után a Körmend már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.