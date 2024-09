A gazdag fotóalbummal a kanizsai ifjú sportolók sikereit félidéző bevezető után aztán már az úgymond főszereplőkre tévődhetett át a hangsúly - az ifjú sportolók 13 sportágban nyújtottak olyan teljesítményt, mellyel például a vívástól a játékos sportvetélkedőkig öregbítették a dél-zalai város sportjának, valamint oktatási intézményeinek hírnevét.

Orbán Flóra (Piarista-gimnázium) asztalitenisz diákolimpia országos döntőjében szerepelve érdemelte ki a városi elismerést, felkészítője Jakabfi Imre volt

Szeptember 29. az európai, valamint a magyar diáksport napja is egyben, melyet az előzetesen felszólaló országos (a hivatalos negnyitót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő prezentálta), város- (Horváth Jácint megválasztott polgármester, Gábris Jácint sportbizottság-vezető), valamint intézmény-vezetők is külön hangsúlyoztak, a pénteki nap pedig országosan is a diáksport képviselőinek elismeréséről szólhatott tehát.

A Batthyány-gimnáziumtól a Hevesi-iskolán át a Zsigmondy-technikumig tartott azon oktatási intézmények sora, melyekből a 98 fiatal sportoló reménység a színpadra járulhatott.