Az idén 100 éves nemzetközi sakkszövetség, a FIDE 2020. december 6-án döntött a 45. sakkolimpia magyarországi, budapesti megrendezéséről, ami komoly sportdiplomáciai sikernek számított és számít most is. Sakknagyhatalomként ugyanis Magyarország korábban mindössze egyetlen, nem hivatalos sakkolimpiát rendezhetett, ám most, 2024. szeptember 10. és 22. között végre a világ legjobb sakkozóit láthatjuk vendégül.

Zala sakknagyhatalom

A sakkozás és Zala (vár)megye szorosan összetartozik, hiszen nagy hagyománya van vidékünkön ennek a játéknak. Nemcsak a múlt a dicső, hanem a jelen is, hiszen immár 16-szoros bajnok a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa Sakk Klub, korábban pedig a Z. Csuti-Hydrocomp SK szerzett hat bajnoki elsőséget, nem beszélve az egyéni zalai sakksikerekről. A korábbi sakkolimpiákon is jelentős a volt zalai részvétel, erről korábban már írtunk.

A múlt tehát már szóba került, de jöjjön a jelen! A Tuxera Aquaprofit NSK csapatából a magyar válogatottakba többen bekerültek. A magyar női B-csapatban szerepel majd Demeter Dorina, a férfiaknál az A-csapatban kapott helyet Gledura Benjamin, a B-csapatban a kapitány Medvegy Zoltán, míg játékosként Antal Gergely ülhet asztalokhoz. A C-csapat játékosa lesz Kántor Gergely.

Nádasi Tamás klubelnököt büszkeség tölti el.

- Kötelezettséggel is jár ez - emelte ki Nádasi Tamás, akit a sakkolimpia nyitánya kapcsán szólaltattunk meg. - Minél több időt kell majd a helyszínen, a BOK-csarnokban töltenem, szurkolni a játékosainknak, akár a magyaroknak, vagy azoknak a külföldi sakkozóknak, akik most hazájuk színeiben ülnek asztalokhoz. A helyszínen lesz egy élő stúdió is, ahol elemzések és beszélgetések zajlanak,. Én is meghívott vagyok ide csütörtökön, és lehet, hogy majd a jövő héten még egyszer.

Kanizsai válogatottak a riválisoknál

A magyarok mellett - a teljesség idénye nélkül - a kanizsai csapatból Alexei Shirov a spanyol, Maxim Rodshtein az izraeli, Sasa Martinovic a horvát, Arkadij Naiditsch a bolgár, Andrij Volokitin pedig az ukrán csapatban sakkozik, a dán Soren Hansen pedig egyenesen válogatottjának kapitánya lesz a budapesti eseményen. Arról már nem is szólva, hogy a FIDE alelnöke, az indiai Viswanathan Anand is játszott korábban a nagykanizsai együttesben, aki akkor a világ első számú sakkozójának számított.