Horváth Krisztofer ugyebár már korábban bekerült Marco Rossi keretébe, sőt tagja volt az Európa-bajnokságra nevezett magyar csapatnak is. Nikitscher Tamás viszont először a szombati, németek elleni találkozón léphetett pályára csereként, kedden viszont, a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen már kezdett és végigjátszotta a 0-0-ra végződött mérkőzést

A jelenleg Kecskeméten futballozó Nikitscher Tamás Zalaegerszegen született, itt is nőtt fel és kezdett el futballozni a ZTE FC utánpótlásában. Az idén 25 éves labdarúgó - egyéves Illés Akadémián töltött időszakot leszámítva - egészen 2017-ig volt a ZTE FC játékosa. Ekkor igazolt Debrecenbe az akadémiára. Játszott az NB III-as DVSC-DEAC II-es csapatában, majd Makóra került, onnan a PMFC-hez és 2023 elején igazolta le a Kecskemét. Akkor mutatkozott be az NB I.-ben is. Ma már válogatott.

Evvel kapcsolatban kerestük meg Molnár Balázst, a ZTE Akadémia vezetőjét, ő miként értékeli, hogy egy korábbi saját nevelésű játékosuk jutott el a válogatottságig. Illetve kettő, hiszen Horváth Krisztofer is a ZTE FC-ben kezdett, aki jelenleg az Újpest játékosa.

- Az gondolom, hogy a ZTE FC minden tagja nevében mondhatom, hogy nagyon büszkék vagyunk erre a két srácra - hallottuk Molnár Balázstól.- Valahol a mi munkánk is benne van ebben, s ahogy a mérkőzés után Tomó (Nikitscher Tamás, a szerk.) is nyilatkozta, alázattal, sok munkával el lehet jutni eddig. Példakép is lehet a mai fiatalok és a futballt most kezdők számára. Egy komoly sérülés után is visszatért és még magasabb szintre került. Horváth Krisztoferrel ők ketten egészen más utat jártak be, hiszen Krisztofer nagyon fiatal korától extra tehetségként volt elkönyvelve, nagyon fiatalon, 16 évesen már a ZTE felnőtt csapatában játszott, majd nagyon fiatalon került ki Olaszországba. Nikitscher Tomi viszont sokáig a harmadik vonalban játszott, de nagyon jól fogalmazta meg a mérkőzés után, hogy példa lehet az ő pályafutása. Nagyon nagy hittel és munkával el lehet jutni eddig és nem szabad feladni az álmokat.