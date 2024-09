- Egy siker mindig pluszt ad, nekünk is jól jött a legutóbbi, hiszen építi a csapatot, a csapategységet - mondta a ZTE FFC szakvezetője. - Még akkor is, ha tudunk jobban is játszani, mint amit legutóbb mutattunk. Mi mindig a jó játékra készítjük fel a csapatot, de nem ilyen egyszerű, hogy az majd jön is, hiszen a pályán ott van az ellenfél. Az biztos, hogy a DVTK ellen nem szabad sokat hibázni, mert az sokba kerülhet. Amennyiben jól teljesítünk, akkor nem kell majd üres kézzel hazajönnünk.