– A bátyáim úsztak és vízilabdáztak, s akkor a szüleim úgy döntöttek, hogy korán, 5 évesen próbáljam ki az úszást – emlékezett vissza a kezdetekre Flóra. – Semmi kedvem nem volt a vízhez, az úszáshoz, a víz alá meg főleg nem akartam lemenni. Az edzőm, Erzsi néni nem adta fel, megszerettette velem az úszást. Közben kipróbáltam a duatlont, az is nagyon tetszett, hiszen a nagykanizsai versenyek mellett a szomszédos városokba is átjártunk. Abban az időszakban többfelé figyeltem egyszerre, mivel tele voltam energiával, mindent élveztem, és nagy kedvvel vetettem bele magam az újabb kihívásokba.

Flóra a Kőrösi-iskolába járt, majd kisgimnazista lett a Batthyány-gimnáziumban. Az iskolai évek már intenzíven az úszásról szóltak, a Dél-zalai Vízmű SE színeiben Polgár Sándor edző tanította, ő pedig egyre nagyobb lendülettel vetette bele magát a sportágba.

– Olyannyira, hogy 12 évesen már kora reggeli edzésekre is jártam, egyre jobb formába lendültem – folytatta. – Persze közben akkor már évek óta jártunk különféle viadalokra országszerte, és több érmet is szereztem, de valahogy az áttörés nem jött el. Aztán Miskolcon egy ifjúsági országos bajnokságon 14 évesen szereztem az első ezüstérmemet 100 méter gyorsúszásban, amire akkor végtelenül büszke voltam. Egy évvel később vidék válogatott, majd magyar válogatott lehettem. Két nemzetközi versenyen is medencébe ugorhattam, és 16 évesen az ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelhettem, ahol negyedik helyezett lettem 50 méter gyorson. Egy hétre rá az első országos bajnoki aranyérmemet szereztem azzal, hogy legyőztem a világklasszis Hosszú Katinkát. Ráadásul hatalmas egyéni rekorddal, ugyanis a 25,63 másodperces időeredmény egyben ifjúsági országos csúcs is lett. A döntőben éreztem, hogy jó lehetek, semmiféle teher nem volt rajtam, és az, hogy Hosszú Katinkát is legyőztem, fantasztikus érzéssel töltött el. Utóbbi is kivételesen jó emlék.

Molnár Flóra elmondta: a Szingapúrban zajló ifjúsági világbajnokságon végül 25,59 másodperccel, a kínai Tanggal holtversenyben az 5. lett. Ezután kezdtek el dolgozni az olimpiai szint eléréséért a nagykanizsai medencében.