Két zalai csapat maradt tehát állva az MK legjobb 64 csapata között, és mindkettőnek van esélye továbbjutni. A nagyobb esély nyilvánvalóan az élvonalbeli ZTE FC számára mutatkozik, hiszen NB III.-as ellenféllel néz szembe, de nyilvánvaló, hogy nem veheti félvállról az FC Hatvan elleni, szombaton 15 órakor kezdődő találkozót. A ZTE FC csapatához érkeztek új játékosok is, egy edzőmeccsen be is mutatkoztak. Márton Gábor vezetőedző elmondta, Hatvanban közülük sérülés miatt Krajcsovics Ábel nem lesz ott, viszont Csontos Dominik, Kristian Fucak és Jack Ipalibo ott lesz a meccskeretben.

- Amennyire lehetett a rövid idő alatt, megismerkedtünk az új fiúkkal, de mindegyiküknek van lemaradása, vagy éppen sérülése - mondta el érdeklődésünkre Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, amikor egy kis esélylatolgatásra kértük. - A kupameccs az mindig más, velünk szemben szinte kötelező elvárás a továbbjutás, míg az ellenfél élete meccsét játssza majd alacsonyabb osztályú csapatként. Én bízom benne, hogy kijön majd az osztálykülönbség,. A továbbjutás az egyértelmű cél, és az is fontos, hogy a sérülés után visszatérők is játékba lendüljenek, és az újak tétmeccsen való bevetése is megtörténjen.

Az FC Hatvan az NB III. Északkeleti csoportjában jelenleg a 9. helyen áll, és az a Zoran Spisljak az edzője, aki egy rövid ideig dolgozott a ZTE FC-nél is.

Az FC Nagykanizsa együttesének a helyzete éppenséggel "fordított előjelű", hiszen alacsonyabb osztályú csapatként várja szintén szombaton 15 órától az NB II.-es Ajkát. Gabala Krisztián csapata menetel az NB III. Délnyugati-csoportban. Az élen áll, így elsőként azt kérdeztük a kanizsai szakvezetőtől, hogy ilyen kezdésben reménykedett-e. Illetve a nyerő cserék eddig bejöttek...

- Természetesen mindenki nagyon boldog a pillanatnyi helyzet miatt - válaszolta Gabala Krisztián. - A bajnokság kezdete előtt átfogóan körbejártuk azokat a lehetőségeket, amit az első 6-7 forduló hozhat, így kimondhatom, hogy a meglévő helyezés kapta a legkisebb százalékot. Ennek tükrében azt gondolom, jól állunk. Vannak jó játékosaink, akik nem cserék, csak aznap kevesebb játéklehetőséghez jutottak. Fő fegyvernek nem nevezném a minőségi beszállókat, inkább a taktikánk része.