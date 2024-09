Gólszerzők: László D. (14.), Lőrincz B. (42.), illetve Tar (29.), Doncsecz (35., 98.).

Az elmúlt két nap esős időjárása alaposan feláztatta az Olajbányász-pálya gyepét is, és a találkozó kezdetén is hol szemerkélt, hol nem az eső. A találkozón a kezdeti ajkai próbálkozások után egy nagy bedobás követően László Dávidhoz került a labda, aki nem hibázott közelről. Vezetett az FC Nagykanizsa és kiegyenlített mezőnyjáték után felgyorsultak az események. Hazai részről Szabó kerüljó helyzetbe, nem nem született gól, , majd egyenlített az Ajka. felgyorsultak az események, hiszen a vendégek egy kiugratás végévén Doncsecz révén már vezettek (1-2). A félidő slusszpoénja a Kanizsaié volt, amikor a 44. percben Lőrincz Bence leshatárról lépett ki és a kapus mellett helyezett a hálóba, 2-2. Mozgalmas első félidő volt, a második elején pedig Ekker került helyzetbe, de nem ment be. A rendes játékidő utolsó perceiben is akadt még izgalom, és a Nagykanizsa csaknem be is talált, de nem.

Következett a hosszabbítás, a végül 120 perces csatát au Ajka nyerte. A 97. percben a már korábban is gólt szerző Doncsecz döntötte el, amikor Zsolnai passzából, közelről volt eredményes, így 3-2-es összesítéssel az Ajka jutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé.