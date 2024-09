Szepetnek–Kinizsi Gyenesdiás 0-0

Szepetnek, 70 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szekeres – Szabó Be., Schuller, Losonczy, Üst, Csavari (Kocsis J.), Bilák (Fadgyas), Orsós (Pál Mi.), Dömötör (Nagy T.), Kolman (Kobra), Szilveszter. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Gyenesdiás: Vajda – Fehér (Karancz), Csàk, Zsiga, Besze, Szabó, Bertók (Fellner), Szekér, Sipőcz, Czafit, Molnár Zs. (Tarnóczai). Edző: Kocsis Norbert.

A hazaiak oldalán a várakozás értelemszerűen három pont megszerzéséről szólt, ugyanakkor a Gyenesdiás a pályán minimum hozta azt az első játékrészben, hogy teljesítménye alapján úgymond egálos félidőt hozott. A második 45 percben már inkább a vendégek érezhették, hogy ellenfele mind veszélyesebben célozza a kaput, ugyanakkor a vendéglátók el is puskázták helyzeteiket, maradt így a 0-0.

Jók: Szabó Be., Schuller, ill. Vajda, Csàk, Szabó, Besze, Zsiga.

U19: Szepetnek-Gynesdiás 2-2.

Kiskanizsai Sáskák–Zalakomár-Zalakaros 1–4 (1–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Varga P.

Kiskanizsa: Parragi – Rákhely, Völgyi, Kotnyek, Dolmányos, Petánovics, Turi (Heiszter), Horváth G. (Pataky), Dömötör, Szmodics, Mismás (Kardos). Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Takács Cs., Tinó (Horváth L.), Szőke, Horváth J. (Takács D.), Madarász Z. (Madarász F.), Bagó (Neubauer), Mutter, Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Kiegyenlített játék, de sok hiba jellemezte mindkét csapat játékát, majd a félidő közepén gyors támadás végén szép hazai gól született. A vendégek rövid idő után egy tömörülésből meglőtt labdával a lábak között találtak a hálóba, és ezzel egyenlítettek. Fordulás után gyors zalakomári gól született, amit óriási hazai hiba előzött meg. A Kiskanizsa próbálkozott, de jól zártak a vendégek, sőt, gyors kontráikkal növelni is tudták előnyüket. A Zalakomár-Zalakaros sikere megérdemelt, míg a hazaiak folytatják mélyrepülésüket.

Gólszerzők: Völgyi, ill. Mészáros M., Tinó R., Horváth J., Madarász Z.

Jók: senki, ill. Mutter M., Madarász Z., Takács Cs.

U19: Kiskanizsa–Zalakomár-Zalakaros 5–1.