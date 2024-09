A Magyar Edzők Társaságának minapi közleménye szerint a Magyar Edzők Napján az olimpiai bajnok úszó Kós Hubert nevelőedzője, valamint Ábrahám Minna edzője, Magyarovits Zoltán, a párizsi játékokon bronzérmes sportlövő keszthelyi Major Veronikát felkészítő Győrik Csaba, valamint a kajak-kenusoknál dolgozó Oláh Tamás részesül az elismerésben.

Oláh Tamás nagyon régóta van már a szakmában és megdolgozott az elismerésért. Fotó: KSI

És, micsoda egybeesés!

A BEFAG Keszthelyi Erdész LK olimpiai bronzérmese, a gyenesdiási lőtéren "felnövő" és világklasszis sportlövővé vált, olimpiai bronzérmes Major Veronika edzője az egyik díjazott, Győrik Csaba. A kiváló szakemberről az elismerés kapcsán a múlt héten írtunk.

Gyenesdiásra pedig az idei három mesteredzői címből még egy jutott! Oláh Tamásról van szó, aki évek óta a zalai Balaton-parti településen él feleségével, a többszörös világbajnok Paksy Tímeával, akivel nemrég készítettünk interjút a párizsi magyar szerepléssel kapcsolatban. Oláh Tamást a munkája a fővároshoz köti, hiszen a KSI kajak-kenu szakosztály-vezetőjeként dolgozik.

Ettől függetlenül itt Zalában, és természetesen Gyenesdiáson is nagyon büszkék rá!

A kajak-kenu sportágban dolgozó Oláh Tamás 1981-ben kezdett el kenuzni az MTK VM-ben. Nagybátyja, Tóth Árpád hatására látogatta az edzéseket, aki szintén itt dolgozott és ő is mesteredzői címet kapott. Versenyzőként magyar bajnokságot nyert, serdülő és ifjúsági korosztályokban dobogóra állhatott. Közben tudatosan készült az edzői pályára. Elvégezte a középfokú edzői tanfolyamot. Kezdetben, az MTK-ban társadalmi munkában foglalkozott a kicsikkel. 1993 májusától indult edzői tevékenysége, amikor az UTE-ba ment és egy kezdő csoporttal foglalkozott hat éven keresztül. 1999 májusában a KSI kereste fel és Kéri Gábor hívására át is ment hozzájuk. 2003 óta a szakosztály vezetői feladatait is ellátja. Első, saját nevelésű versenyzője - aki komolyabb eredményt ért el -, Iván Gábor először ifjúsági világbajnok lett, majd 2001-ben felnőttként is megszerezte ezt a címet. Több ifjúsági eredményt sikerült elérni versenyzőinek Eb-ken és vb-ken. Kiemelkedtek a Sáfrán Mihály és Sáfrán Tamás testvérek, Európa-bajnokságot nyertek. 2013-tól Mike Róberttel és Vasbányai Henrikkel foglalkozott, akik abban az évben vb-t nyertek, a következőben az Eb-n diadalmaskodtak, majd másodikak lettek és a következő kontinens viadalt harmadikként zárták. A riói olimpián negyedikként értek célba. Saját döntése alapján egyre több időt kezdett a szakosztályi munkára fordítani és az edzéseket átengedte kollégáinak.