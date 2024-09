- Nem ez volt a legjobb meccsünk és nem is a legjobb játékunk, de sikerült nyerni, amiért szó szerint megdolgoztak a srácok - nyilatkozta a mérkőzés után Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője. - Lassan vettük fel a ritmust, a mezőnyben passzívak voltunk, de húsz perc után már élénkebb lett a mi játékunk is, és sikerült vezetnünk. Az elmúlt hetek nehézségei után, hiszen sok volt a hiányzónk fontos siker ez.

A ZTE vezetőedzője beszélt Csóka Dániel visszatéréséről is, aki végül győztes gólt szerzett. A tavaly utolsó felében egy csípőműtét miatt a védő már nem játszott, majd a nyáron edzésbe állt, de mire visszatérhetett volna, a múlt héten, a Hatvan elleni kupamérkőzés előtt megbetegedett. Arra viszont kíváncsiak voltunk, hogy a most kispados Medgyes Sinan, aki eddig a védelem bal oldalán játszott, és Csóka Dániel között kell-e majd választani a jövőben, vagy Márton Gábor mindkettejüknek talál helyet a csapatban.

- Minden játékos visszatérésének örülni kell, így van ez Csóka Dani esetében is, aki műtét után tért vissza - válaszolta lapunk kérdésére Márton Gábor. - Mindenkinek próbálok lehetőséget adni a játékra, most az edző helyzete nehezebb, hiszen kezd mindenki felépülni. A fiúk jól dolgoznak, bármikor, bárkinek be kell szállnia. Nyilván, ha van egy jól működő védelem, azt az ember nem szívesen bontja meg, de meg kell adni másoknak is a lehetőséget.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője megérdemelt ZTE-sikerről beszélt, de hozzátette:

- A ZTE győzelme megérdemelt, de nem azért, mert jobban játszott volna, hanem mert jobban használta ki a hibáinkat - mondta Szabó István. - A játékkal nem volt gond, hiszen a hatodik percben már a harmadik szögletünket végezhettük el, irányítottuk a játékot. Kettő-egynél az ellenfélnek már több helyzete volt, hiszen akkor már kilenc-tíz emberrel támadtunk. Ugyanakkor nekünk is meg voltak a lehetőségeink, és ezek számával elégedett voltam. Kis figyelem kellett volna még, hogy eredményesebbek legyünk.