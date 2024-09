A ZTE FC 3-1-re kapott ki a DVSC vendégeként úgy, hogy az 5. percben megszerezte a vezetést. A második félidőben viszont jöttek a hazai gólok .

A hazaiaknál Dombi Tibor megbízott edzőként ült a kispadon, hiszen az új szakvezető, Máté Csaba szerződése mától él.

– Az első félidővel sem volt gond, de lehetett érezni a csapaton még a korábbi rossz eredmények hatását és persze edzőváltás is történt a héten – mondta értékelésében Dombi Tibor. – Megkaptuk a gólt, de nem éreztem, hogy változtatnunk kellene, a második félidőben pedig már minden mindegy alapon játszottunk. Jött az a nagy Lagator-kapufa, majd az egyenlítő találat, ami után úgy érzem, hogy az ellenfél is megtört. Elégedett vagyok, mert ekkor már lendületesen gyorsan játszottunk, mindenki kiadott magából mindent, és szerintem ezt a közönség is érzékelhette.

Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője érthető módon nem lehetett elégedett, s erről is beszélt a meccs utáni szokásos sajtótájékoztatón.

– Gratulálok a debrecenieknek, nagyon jól játszottak – mondta. – Egy ilyen találkozó után nehéz így a szakmáról beszélni, de nem külső körülményekre utalok, hanem ilyen passzban vagyunk, hogy nem tudunk élni a lehetőségeinkkel. A Debrecennek erős kerete van, felkészültünk rá, hogy náluk lesz többet a labda, de a büntetőig nem tudtak nagyon mit kezdeni a védekezésünkkel és a játékunkkal. Még kettő-egynél sem dőlt el minden, benne volt a játékunkban, hogy egyenlítünk. Az az igazság, hogy kevesen maradtunk, az előre játékból többen is hiányoznak sérülés miatt. A bajnoki szünetben készülünk tovább, és bízunk benne, hogy a sérültjeink is felépülnek.