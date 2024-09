Mányoki Attila nevével sokszor, sok helyen találkozhatunk, hiszen országosan és persze a hosszútávúszók körében világszerte ismert sportolóról van szó. A zalaegerszegi sportember nemrég a Manhattan-szigetet úszta körbe, és a 48,5 km-es táv teljesítésével a Triple Crown sorozatot is lezárta. Ám előbb arról, mi történt vele azóta, hogy 2019-ben az Ocean's Seven hét részből álló sorozatát is kipipálhatta, hiszen azóta viszonylag ritkán hallottunk róla.

Manhattan: öt évet várt rá

– Amikor sikeresen teljesítettem az Ocean's Sevent, már akkor megvolt a tervem a következő évekre – kezdte evvel Mányoki Attila, amikor már idehaza faggathattuk. – A La Manche-csatornát már átúsztam és a kaliforniai Catalina-szorost is, a harmadik állomás pedig a Manhattan-sziget körbeúszása lett volna. Kétezerhúszra volt is ide időpontom, de akkor a pandémia miatt nem volt lehetőség az utazásra. Ám már akkor tudtam, hogy elkezdek egy másik nagy sorozatot, a Stillwater Eight nevű erőpróbát, ami nyolc tóban történő úszás, s mindegyik helyszínnek van valami különlegessége. Viszont azt is tudni kell, hogy túljelentkezések vannak, hosszú a várakozási idő, ráadásul halasztanom kellett a nyitányt is. Azzal számoltam, hogy nagyjából egy évben egy tavat tudok átúszni. S közben úgy döntöttem, hogy megszakítom a sorozatot, hiszen kaptam időpontot a Manhattan-sziget körbeúszására... Nagyon örülök, hogy ötéves várakozás után most sikerült, hiszen nagy energiát fektettem bele.

Kitért a teherhajó útjából

Mányoki Attila elmondása szerint nem volt ez az úszás sem olyan egyszerű, dehát ő általában nem is szokott egyszerű helyeken úszni... Nem is a fizikai felkészültség adta a nehézséget, hiszen a sportember elmondása szerint ebben a tekintetben remekül felkészítette a szervezetét az úszásra, hanem a sziget körüli forgalom. Mégiscsak egy 14 milliós metropolisz szívében lévő helyszínről volt szó, ahol az útvonalat is alaposan elő kellett készíteni.

– Volt egy terv, egy idősáv, amikor kezdhettünk, ami a tengeri és a hajóforgalmat is figyelembe vette – mesélte Mányoki Attila. – A tervezetthez képest aztán gyorsabban értem el néhány ellenőrzési pontot, és érkezett egy nagy teherhajó, aminek az útjából ki kellett térni. Nagyjából harminc percet várakoztam egy szűk csatornában a vízben, ahol rövid hosszakat úsztam, hogy mozgásban maradjak, mire folytathattam az eredeti útvonalat. Így viszont időveszteségbe kerültem. Nyolc órán belül szerettem volna leúszni a távot, végül nyolc óra két perc lett az időm, ami nem sokkal lépte túl az eredeti elképzelésemet, de ha nincs a várakozás, akkor biztosan meglett volna. Ez az idő is jobb, mint az átlag, amit itt szoktam úszni. Medúzákkal is találkoztam, hiszen az ottani esős időjárás miatt az óceán vízszintje emelkedett, ami a Hudson-folyóra is kihatással van.