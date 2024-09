A Magyar Edzők Társaságának közleménye szerint a magyar edzők napján az olimpiai bajnok úszó Kós Hubert nevelőedzője, valamint Ábrahám Minna edzője, Magyarovits Zoltán, a párizsi játékokon bronzérmes sportlövő, Major Veronikát felkészítő Győrik Csaba, valamint a kajak-kenusoknál dolgozó Oláh Tamás részesül az elismerésben. A mesteredzői cím az edzők legmagasabb szakmai kitüntetése Magyarországon, melynek odaítéléséről minden évben a legkiválóbb szakemberekből álló Mesteredzői Kollégium tagjainak javaslatai alapján a Magyar Edzők Társaságának elnöksége dönt.

Major Veronika a BEFAG Keszthelyi Erdész LK sportlövője és a nyári, párizsi olimpián a női sportpisztolyos számban (25 m) szerzett bronzérmet. A zalai sportlövő nevelőedzője Keczeli Zoltán, azonban már évek óta, mióta a kiváló sportoló a futócéllövészetből átnyergelt (s milyen jól tette!) az olimpiai számokhoz, Győrik Csaba tanítványa. A pisztolyos szakember, a korábbi szövetségi kapitány Győrik Csaba, aki jelenleg a Magyar Sportlövők Szövetsége technikai igazgatója.

Kellett hozzá Major Veronika teljesítménye is

A díj odaítélésének kapcsán a kiváló szakembert kérdeztük meg erről, s arról is, mennyire zökkenőmentes ez a fajta kapcsolat, hiszen Győrik Csaba budapesti.

– Felemelő érzés, hogy a nevem szerepel a díjazottak között, hiszen a Magyar Edzők Társasága ítéli oda, s kik tudnák a leginkább hitelesen és reálisan megítélni az edzők munkáját, mint ők – válaszolta lapunk megkeresésére Győrik Csaba. – Éppen ezért ez a mesteredzői cím nekem is nagyon sokat jelent. Ám ehhez természetesen kellett Vera is, az ő munkája és teljesítménye. A cím odaítélésének vannak kritériumai, és ebből a körből választják ki az elismerésben részesülőket. Verát már akkor ismertem, amikor futócéllövő volt, s ott már bizonyította, hogy remek versenyző. A versenyző ugyanis versenyző, és a pisztolylövészetben is ugyanez az adottság, ami döntő. Ahogy ő felnőtt, és az utánpótlás sportolóból lett érett, világklasszis sportlövő, ehhez kellett neki az az edzői munka is, hogy eddig elérjen. Nevelőedzőjével, a korábbi kiváló futócéllövő Keczeli Zoltánnal pedig szinte baráti a kapcsolatom. Folyamatosan egyeztetünk, hiszen mint sportvezető munkája is kellett, hogy Vera eljusson eddig, hiszen a klubjában ők biztosítják számára a hátteret.