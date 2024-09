- Egyedi és isteni programokat állítottak össze az idén is a tanárok erre a napra - mondta egy szuszra Marci. - Nekem megtiszteltetés, hogy bekerültem és részt vehetek benne. Szerintem mindenki élvezi, hiszen a normálistól teljesen eltérő napok ezek. Én ugyan nem vagyok sporttagozatos, de diszkoszt vetek és súlyt is lökök, most pedig mindent megteszek a B sikeréért, de azért a papírforma szerint az A-sok a favoritok... Viszont minden megtörténhet, akár borulhat is!

(Végül nem borult...).

A kerekesszékes vívó Hodor Leventével gyorsan megbeszéltük, hogy leginkább sportújságíró szeretne lenni. Most viszont a zenéért felelt, hiszen a versenyek között a hangulatot zenével is emelték a Kölcseyben.

- Nagy szerepet játszik a sport az életemben, öt és fél éve már vívok, előtte úsztam - árulta el Levente és azt is, hogy a Zalakerámia ZTE KK kosárlabda csapatának meccseire jár ki a legszívesebben, aminek már kilenc éve, és ahova el tud menni, idegenbe is elkíséri a csapatot. - Az úszás is kezdett már jó lenni, de aztán jött a vívás. A medencében egyedül voltam, a vívóknál viszont volt egy közösség, ami megfogott.

Hodor Levente (balról) most a zenéért felelt, aki vív és nagy ZTE KK-rajongó, mellette Richter Marcell pedig abban bízott, hogy talán "elkaphatják" az A-sok csapatát.

Fotó: Pezzetta Umberto

Aztán hirtelen minden tekintet Leventére szegeződött: hol a zene ? Amíg beszélgettünk, elhalkult, de Levente gyorsan "kapcsolt" és folytatódhatott a hangulat. Ami tényleg jó volt!

Ám remek hangulat volt másutt is. A Magyar Diáksport Napot másutt is megünnepelték. Például pénteken Pacsán is programok zajlottak. Az alsósok és a felsősök a 2024 méteres közös futásuk után köredzésen is részt vehettek, az országos, rövid közös bemelegítő táncot pedig élőben közvetítve az Magyar Diáksport Szövetség oldala.