Egis Körmend - Zalakerámia-ZTE KK 91-88 (28-20, 12-26, 25-26, 26-16)

Városi Sportcsarnok.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Körmend: Williams 11, Kountz 16, Pipiras 24/21, Kiss B. 5/3, Vuckovic 14. Csere: Durázi 3, Doktor 6/6, Ferencz 8/3, Gáspár 2. Vezetőedző: Forray Gábor.

ZTE: Takács Ma. 6, Garrett 18/6, Szalay, Bigellow 30/12, Tóth 13. Csere: Le Day, Takács Mi. 3/3, Brown 13/3, Sitku 5/3. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A ZTE KK szempontjából jól kezdődött a nap, hiszen a torna 3. helyéről döntő mérkőzésen az osztrák Oberwart 86-69-re legyőzte a szlovén Zlatorog Lasko együttesét - vagyis az egerszegiek pénteki ellenfele nyert, ami arra utalt, hogy a magabiztos játékkal döntőbe jutott két gárda közül a kék-fehérek oldották meg a nehezebb feladatot.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Szombatra a zetések visszakerültek Körmenden a "saját" kispadjukra, ami fokozhatta a komfortérzetet, nem beszélve a szurkolók keltette lelátói hangulatról. A meccset a hazaiak kezdték jobban (6-2), de a ZTE gyorsan rendezte a sorokat (13-14) és az első negyed nagy részében fej-fej mellett haladtak a csapatok. Aztán jött néhány zalai hiba, melyeket az ellenfél hatékonyan használt ki, s a hazaiak ráadásul távolról is magabiztosan dobtak (9. p.: 25-17). Zollner időkéréssel próbálta megakadályozni, hogy tovább növekedjen a különbség és ez sikerül is - ha a vasiak nem dobnak olyan jól távolról. A vendégeknek a büntetők értékesítésével is akadtak gondjaik, de a védekezés láthatóan javult és lehetett benne bízni, hogy ez a túloldali teljesítményen is segít majd. A második negyedben sokkal nehezebben születtek már a hazai kosarak, a jól dolgozó ZTE pedig Brown triplájával tulajdonképpen ledolgozta a hátrányát (16. p.: 33-32), majd két percre rá már vezetett. Az eredmény alakulása láttán a vasi drukkerektől érkeztek a karcosabb rigmusok, de ez körmendi időkéréssel együtt sem volt elég, hogy a szünetig 20 pontig jutó Bigellow által vezérelt ZTE-t kizökkentse a megtalált kerékvágásból: biztató első félidő és remek második negyed után mehettek pihenni a zalaiak (40-46).

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Fordulás után a pályán lévő körmendiek nagyobb sebességre kapcsoltak, a lelátó népe pedig a hangerőt tekerte fel, de mindez rövid távon nem hozta meg a várt eredményt (24. p.: 50-55). Látható volt, hogy a Körmend saját közönsége előtt mindent megtesz a sikerért, a zetések azonban nem ijedtek meg és javította esélyeiket, hogy távolról is belőtték magukat (26. p.: 56-63). A negyed hajrájában kicsit irányt tévesztett a ZTE: Durázi sorra harcolta ki a faultokat (Bigellow-val szemben még egy technikait is), és 65-66-nál úgy tűnt, akár bajba kerülhetnek a zalaiak, ám a csapatnak volt válasza erre a helyzetre (65-72). A záró negyed elején a Körmend hármasokkal zárkózott fel újra (34. p.: 73-74), világos volt, hogy a zalaiaknak még elő kell húzniuk valamit a kalapból, ha nyerni akarnak. Pipiras ontotta a triplákat és szinte egymaga fordította meg a meccset (79-75), de időkérés után Garrett 2+1-ese adott még reményt a ZTE-nek. Egylabdás végjáték felé lépkedtek a csapatok (40. p.: 87-85), majd a házigazda Vuckovic Tóthtal szembeni óriási blokkja után, lerohanás végén nyerő helyzetbe került (89-85). Innen pedig már nem sikerült visszajönni, a meccset és a kupát a házigazda nyerte meg.