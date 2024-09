Szepetnek–Semjénháza 2–0 (0–0)

Szepetnek, 170 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Bocskai – Losonczy, Pápai, Schuller, Szabó B., Csavari, Dömötör (Kocsis), Szilveszter (Kobra), Orsós (Üst), Kolman (Nagy T.), Bános (Pál). Játékos-edző: Nagy Tamás.

Semjénháza: Németh M. – Novák, Horváth P., Szilárd, Hompó (Dobri), Horváth K., Ribarics (Ódor), Baglady M. (Pál), Szilágyi (Körösi), Baglady K. (Sifter), Sámi. Edző: Keszei Ferenc.

Igazi taktikai csatározást hozott a szomszédvári rangadó, mely ebből eredően nem a játék szépségét, sokkal inkább küzdelmességét mutatta a szép számú nézőközönségnek. Hazai oldalon a játékos-edző, Nagy Tamás gesztusain érződött leginkább, hogy a presztízsnek azért van szerepe, a Semjénháza részéről pedig az tűnt ki, hogy a zömében fiatalok alkotta csapat, egyben a keret tagjai igyekeznek elsajátítani azt – olvasva is a játékot –, amit Keszei Ferenc kér tőlük egy-egy találkozó apropóján. Az első félidőben talán még a vendégek előtt adódott az addigi legnagyobb lehetőség, a második játékrész viszont egyre nyomasztóbb szepetneki fölényt eredményezett. S ki más, mint az időközben pályára lépő Nagy Tamás egy egyéni akcióját követően meg is szerezte a vezetést a Szepetneknek, melyre kritikus időszakon belül nem kaptak választ, mi több, még a vendéglátók találtak be ismét – le is zárva ezzel lényegében a kimondottan jó hangulatú találkozót.

Gólszerzők: Nagy T., Kocsis.

Jók: Bocskai, Schuller, Szabó Be., Nagy T., ill. Horváth P., Baglady K.

U19: Szepetnek–Semjénháza 2–2.