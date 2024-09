Jelentős változások történtek a nyári szünetben a női asztalitenisz élvonalban. A korábbi tornarendszer helyett oda-vissza vágós, körmérkőzéses formában bonyolítják le a pontvadászatot (ez nem aratott osztatlan elismerést a mezőnyben, hiszen megemeli a költségeket), melyben a tavalyi 12 helyett 10 csapat szerepel. A sörgyáriak egy éve a célkitűzést messze felülmúlva és a papírformát meghaladva a felsőházban zártak, ebben a szezonban azonban a biztos bennmaradás a céljuk.

Az első fordulóban is az osztályban amúgy újonc vendégek számítottak esélyesnek.

Kanizsa Sörgyár SE–

ATSK Szeged 3:4

Nagykanizsa, Piarista-iskola.

A hazai győztesek: Végh, Gvozdenovic és a Végh-Gvozdenovic páros.

A sörgyári csapat először játszott új otthonában, a Piarista-iskola tornatermében. Az összecsapást nyitó páros találkozót 0:2-ről, nagy bravúrral megfordították a hazaiak és ezzel vezettek. A folytatásban Végh és Gvozdenovic is legyőzte a vendégek U21-es játékosát, a Szeged legjobbjaival szemben azonban nagy csatában mindketten alul maradtak. A vendégek két húzóemberével Orbán is játszott egy-egy meccset, ám nem sikerül megszorongatnia őket.

– Előzetesen elfogadtam volna az eredményt, de a mérkőzés elején a páros megnyerésével, valamint a kedvező beírással reális esélyünk nyílt a győzelemre – értékelte a történteket Jakabfi imre, a KSSE csapatezetője. – A két kulcs mérkőzést a legminimálisabb arányban veszítettük el. Bosszantó így kikapni, amikor pár poénon, illetve a szerencsén múlik a győzelem. De a két legjobb játékosunk hiányzott, a többiek pedig maximálisan küzdöttek, így el kell fogadnunk a vereséget.