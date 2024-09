Férfiak, E csoport:

Expressz Zálog

Mecseknádasd–

Nagykanizsa 24-30 (9-15)

Mecseknádasd, 60 néző. Jv.: Kovacsik, Polgár Cs.

Nagykanizsa: Stavri – Füstös G. 2, Bazsó 3, Hári 3, Balogh P. 1, Varga M. 4, Szabó G. 2. Csere: Kovács A. (kapus), Sass 2, Kovacsics 3, Bognár P. 1, Kollár 2/1, Péter 1, Csordás 1, Füstös A. 5. Edző: Csalló Ádám.

Kellő türelemmel állt a mérkőzéshez a vendég együttes, lényegében megvárta, míg ellenfele a kezdeti lelkesedéstől hajtva „elfutja” magát, majd 6-6-os állás után, a saját taktikai repertoárját is megvillantva lényegében átvette az irányítást. A nagykanizsai csapat ezúttal is bizonyította kiegyensúlyozottságát, hiszen a Csalló Ádám vezette gárdából ezúttal is minden mezőnyjátékos feliratkozhatott a góllövők listájára. A találkozó második félideje zalai szempontból már a biztos győzelem tudatában telhetett. A dél-zalaiakra az előttünk álló hétvégén újabb idegenbeli bajnoki fellépés vár: vasárnap Balatonbogláron játszik az együttes.

Jók: az egész kanizsai csapat.

Nők, E csoport:

Tungsram SE–

Nagyatádi RKC SE

28-25 (17-14)

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Snóbli B., Snóbli Gy.

Tungsram SE: Tóth V. – Őz 2, Balogh B. 5, Szmodics D. 3, Horváth A. 6, Krenner 7/6, Csivre V. 1. Csere: Bársony (kapus), Kovács D., Huszics, Csivre E., Balogh K., Andor 4/2, Ács. Edző: Baranyai Zsolt.

A mérkőzés előtt gyakorlatilag azonos mutatókkal állt a két együttes, s a szép számú közönség előtt a kanizsaiak mindent megtettek azért, hogy erről a „holtpontról” nekik sikerüljön pozitív irányba elmozdulni. Az atádiak hosszú ideig igyekeztek a vendéglátók közvetlen nyomában maradni, Baranyai Zsolt tanítványai azonban taktikusan játszva végig maguknál tudták tartani az előnyt. A második harminc percben aztán volt olyan időszak, amikor hat gólra is nőtt a különbség a két csapat között, s ez már adott olyan többletet a hazai csapatnak, hogy meg is szerezték a fontos két pontot. A siker újabb lendületet adhat a folytatásra – a cspaat legközelebb október 12-én a PTE-PEAC otthonában játszik.

Jók: Krenner, Horváth A.