A férfi harmadosztály egyik élcsapatánál, tehát a Kanizsánál továbbra sem tettek le terveikről, nevezetesen a felsőbb ligába kerülésről. Ehhez pedig a nyitó lépést rögtön hazai pályán tehetik meg egy szomszédvári rangadó keretében, hiszen szeptember 14-én, szombaton (16.00) a Tungsram-sportcsarnokban Csalló Ádám edző gárdája a Nagyatádi RKC SE-t látja vendégül. A hölgyek az NB II E-csoportjának nyitányán – szintén szombaton – a dunaújvárosi utánpótlás vendégei lesznek.

Ezúttal valamivel jobban a férfiak mezőnyére fokuszálva. Cél a bajnoki aranyérem, természetesen az összevont, majdani felsőházi szinten osztályukban, ami magában foglalja: már az alapszakaszban is remekelni kell. A keretben történt változásokról Csalló Ádám számolt be, a szakvezető kifejtette, felkészülési számos érkezőjük és távozójuk lett. Utóbbiak közé Oláh Bertalan, s egy ideig Kovács András kapusok tartoztak, valamint Vadász Márton nincs már az együttessel. Az érkezőkkel (Szöböllődi Bence, Stavri Gregory George, Bazsó Péter, Füstös Gábor, Kollár Márton, Varga Martin) ugyanakkor igyekeztek a a csapat erősségét tartani. A rajthoz közeledvén annyiban változott a helyzet, hogy Szöböllődi mégsem tart a kanizsaiakkal, ugyanakkor Kovács visszatért.

A keret egyedisége, hogy balkezes játékosokból nem lesz hiány, s az elmondottak tükrében a sportág nagykanizsai kedvelői pedig bízhatnak abban, hogy az eredmények sem maradnak el. Mindezt szombaton a Nagyatád ellen már a kanizsai legénység bizonyítaná is közönségének.

A szintén NB II-es Tungsram SE Nagykanizsa női együttesénél a távozók között a kapus Dudora Nikolett, Szmodics Veronika, Kovács Boglárka, valamint Raczkó Petra nevét találhatjuk egyéb, illetve munkahelyi elfoglaltságok végett, Csurgóról ugyanakkor érkezett például a hálóőr Balogh Csenge, visszatért Csivre Viktória, Szmodics Dóra, valamint Krenner Fanni is, rajtuk kívül pedig Őz Enikő már szintén a kanizsai keret tagja.

– Célkitűzésünk természetesen az, hogy a szezon végén magabiztosan maradjunk bent, ne kelljen számolgatni az utolsó fordulókban – fogalmazott a régi-új edző, Baranyai Zsolt. - Azt gondolom, erre képes is a csapat, de ezt a pályán be is kell bizonyítani.